Sul do ES

Assaltantes rendem proprietário e clientes de lanchonete em Cachoeiro

Eles levaram quatro celulares, um playstation 3, um molho de chaves e um capacete

Publicado em 10 de julho de 2019 às 13:32 - Atualizado há 6 anos

Assaltante rende proprietário e clientes de lanchonete em Cachoeiro Crédito: Marcel Alves - TV Gazeta Sul

Uma lanchonete, no bairro Costa e Silva, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, foi alvo de criminosos na noite desta terça-feira (09).

Segundo a Polícia Militar, quatro indivíduos em duas motos chegaram no estabelecimento portando uma arma e renderam o proprietário e os clientes. Eles levaram quatro celulares, um playstation 3, um molho de chaves e um capacete.

A polícia chegou a realizar um cerco no local, mas não foi possível localizar os assaltantes.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta