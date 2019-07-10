Assaltantes rendem proprietário e clientes de lanchonete em Cachoeiro

Publicado em 10 de julho de 2019 às 13:32
- Atualizado há 6 anos
Uma lanchonete, no bairro Costa e Silva, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, foi alvo de criminosos na noite desta terça-feira (09).
Segundo a Polícia Militar, quatro indivíduos em duas motos chegaram no estabelecimento portando uma arma e renderam o proprietário e os clientes. Eles levaram quatro celulares, um playstation 3, um molho de chaves e um capacete.
A polícia chegou a realizar um cerco no local, mas não foi possível localizar os assaltantes.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o