Home
>
Polícia
>
Assaltantes rendem proprietário e clientes de lanchonete em Cachoeiro

Assaltantes rendem proprietário e clientes de lanchonete em Cachoeiro

Eles levaram quatro celulares, um playstation 3, um molho de chaves e um capacete

Gazeta Online

Publicado em 10 de julho de 2019 às 13:32

 - Atualizado há 6 anos

Assaltante rende proprietário e clientes de lanchonete em Cachoeiro Crédito: Marcel Alves - TV Gazeta Sul

Uma lanchonete, no bairro Costa e Silva, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, foi alvo de criminosos na noite desta terça-feira (09).

Recomendado para você

Camila Francis da Silva, e o marido dela, Washington Henrique dos Passos, foram presos; a suspeita usava perfil falso para atrair vítimas e extorquir homens casados, segundo a Polícia Civil

Mulher que liderava quadrilha no ES colecionava itens e viagens de luxo

Júri aceitou tese de legítima defesa e absolveu os quatro réus de todas as acusações, apesar de o Ministério Público pedir condenações por outros crimes

Ex-guardas de Vitória são absolvidos em caso de morte ocorrida há 15 anos

Quadrilha usava perfis falsos para marcar encontros e depois chantagear homens casados; mulher que era líder do esquema e o marido foram presos em Colatina, no Noroeste do Estado

Extorsão sexual: Operação Luxúria mira grupo que ameaçava vítimas no ES

Segundo a Polícia Militar, quatro indivíduos em duas motos chegaram no estabelecimento portando uma arma e renderam o proprietário e os clientes. Eles levaram quatro celulares, um playstation 3, um molho de chaves e um capacete.

A polícia chegou a realizar um cerco no local, mas não foi possível localizar os assaltantes.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais