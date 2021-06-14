Assaltantes fazem arrastão em ponto de ônibus de Cariacica

Criminosos fizeram um arrastão em dois pontos de ônibus, pouco antes das 6h desta segunda-feira (14), em Alto Lage, Cariacica. Mais de 15 pessoas foram alvos dos ladrões enquanto aguardavam por coletivos.
As vítimas estavam nos pontos na Rodovia José Sette, no sentido Itacibá. Os bandidos estavam armados e levaram bolsas e celulares.
"Eu estava chegando para o trabalho, no pronto atendimento, e vi quando eles estavam assaltando no ponto de ônibus. Eu estava de carona e, devido à cena, o motorista me deixou na porta do pronto atendimento. Mas mesmo assim, quando cheguei acabei sendo assaltada também na porta do trabalho", contou uma técnica de internet.
Nenhum suspeito foi localizado.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta