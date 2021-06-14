Assaltantes fazem arrastão em ponto de ônibus de Cariacica

As vítimas estavam nos pontos na Rodovia José Sette, no sentido Itacibá. Os bandidos estavam armados e levaram bolsas e celulares.

"Eu estava chegando para o trabalho, no pronto atendimento, e vi quando eles estavam assaltando no ponto de ônibus. Eu estava de carona e, devido à cena, o motorista me deixou na porta do pronto atendimento. Mas mesmo assim, quando cheguei acabei sendo assaltada também na porta do trabalho", contou uma técnica de internet.