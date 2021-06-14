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Violência

Assaltantes fazem arrastão em ponto de ônibus de Cariacica

Mais de 15 pessoas foram vítimas dos criminosos enquanto aguardavam pelo coletivo

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 12:10

Publicado em 

14 jun 2021 às 12:10
Mais de 15 pessoas foram vítimas de um arrastão em Cariacica
Mais de 15 pessoas foram vítimas de um arrastão em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

  • Do G1 ES

Criminosos fizeram um arrastão em dois pontos de ônibus, pouco antes das 6h desta segunda-feira (14), em Alto Lage, Cariacica. Mais de 15 pessoas foram alvos dos ladrões enquanto aguardavam por coletivos.
As vítimas estavam nos pontos na Rodovia José Sette, no sentido Itacibá. Os bandidos estavam armados e levaram bolsas e celulares.
"Eu estava chegando para o trabalho, no pronto atendimento, e vi quando eles estavam assaltando no ponto de ônibus. Eu estava de carona e, devido à cena, o motorista me deixou na porta do pronto atendimento. Mas mesmo assim, quando cheguei acabei sendo assaltada também na porta do trabalho", contou uma técnica de internet.
Nenhum suspeito foi localizado.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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