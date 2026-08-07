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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 07/08/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a sexta-feira de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

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Publicado em 07 de Agosto de 2026 às 08:55

A energia favorecerá quem conseguir agir com sabedoria, sem se prender ao passado nem agir por impulso (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock)
A energia favorecerá quem conseguir agir com sabedoria, sem se prender ao passado nem agir por impulso Crédito: Imagem: T.Den_Team | Shutterstock

A sexta-feira trará lições sobre transformação, paciência e fortalecimento interior. Algumas cartas do tarot pedem o encerramento de ciclos e mudanças de perspectiva, enquanto outras anunciam estabilidade, prosperidade e boas notícias. A energia do dia favorecerá quem conseguir agir com sabedoria, sem se prender ao passado nem agir por impulso.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 7 de Espadas

A sinceridade será essencial para o ariano evitar mal-entendidos e fortalecer a confiança no amor (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)
A sinceridade será essencial para o ariano evitar mal-entendidos e fortalecer a confiança no amor Crédito: Imagem: lu_my_art | Shutterstock

A carta “7 de Espadas” recomenda cautela e estratégia diante de situações delicadas. No amor, a sinceridade será essencial para evitar mal-entendidos e fortalecer a confiança. Na carreira , agir com discrição e planejamento ajudará a proteger seus projetos. Sua saúde pedirá atenção ao excesso de preocupações e ao desgaste mental. Entre amigos, escolha bem em quem confiar e evite se envolver em conflitos desnecessários.

Touro — A Morte

Mudanças importantes poderão representar crescimento e novas oportunidades ao taurino (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)
Mudanças importantes poderão representar crescimento e novas oportunidades ao taurino Crédito: Imagem: lu_my_art | Shutterstock

A carta “A Morte” anuncia o fim de um ciclo e o início de uma fase de renovação. No amor, deixar antigas mágoas para trás abrirá espaço para relações mais saudáveis. Na carreira, mudanças importantes poderão representar crescimento e novas oportunidades. Sua saúde melhorará quando você abandonar hábitos que não fazem bem ao corpo e à mente. Entre amigos, algumas conexões poderão se transformar, dando lugar a relações mais verdadeiras.

Gêmeos — 4 de Copas

Uma proposta interessante exigirá mais atenção do geminiano antes de ser descartada (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)
Uma proposta interessante exigirá mais atenção do geminiano antes de ser descartada Crédito: Imagem: lu_my_art | Shutterstock

A carta “4 de Copas” mostra que oportunidades poderão passar despercebidas se você permanecer preso(a) à insatisfação. No amor, valorizar quem demonstra carinho e evitar comparar o presente com experiências passadas fará a diferença. Na carreira, uma proposta interessante exigirá mais atenção antes de ser descartada. Sua saúde pedirá momentos de lazer para aliviar o excesso de pensamentos. Entre amigos, alguém poderá oferecer um apoio importante quando você menos esperar.

Câncer — A Sacerdotisa

Na carreira, agir com discrição e estratégia será mais vantajoso para o canceriano do que agir por impulso (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)
Na carreira, agir com discrição e estratégia será mais vantajoso para o canceriano do que agir por impulso Crédito: Imagem: lu_my_art | Shutterstock

A carta “A Sacerdotisa” fortalece sua intuição e mostra que nem todas as respostas precisam ser encontradas imediatamente. No amor, ouvir seu coração ajudará a compreender melhor os sentimentos da relação. Na carreira, agir com discrição e estratégia será mais vantajoso do que agir por impulso. Sua saúde melhorará quando você respeitar seus momentos de descanso e silêncio. Entre amigos, uma conversa sincera poderá revelar algo importante.

Leão — A Força

A determinação do leonino será reconhecida e abrirá caminhos para novas conquistas (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)
A determinação do leonino será reconhecida e abrirá caminhos para novas conquistas Crédito: Imagem: lu_my_art | Shutterstock

A carta “A Força” revela coragem, equilíbrio e domínio das emoções. No amor, a paciência fortalecerá os vínculos e ajudará a superar pequenos desafios . Na carreira, sua determinação será reconhecida e abrirá caminhos para novas conquistas. Sua saúde ganhará mais estabilidade quando você administrar melhor o estresse. Entre amigos, sua postura positiva inspirará quem estiver ao seu redor.

Virgem — Rei de Paus

Será um excelente dia para o virginiano assumir responsabilidades e mostrar seu potencial (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)
Será um excelente dia para o virginiano assumir responsabilidades e mostrar seu potencial Crédito: Imagem: lu_my_art | Shutterstock

A carta “Rei de Paus” aponta liderança, confiança e capacidade de transformar ideias em resultados. No amor, sua segurança fortalecerá a relação e favorecerá conversas sobre o futuro. Na carreira, será um excelente dia para assumir responsabilidades e mostrar seu potencial. Sua saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre trabalho e descanso. Entre amigos, sua iniciativa motivará pessoas próximas.

Libra — 10 de Ouros

Os esforços do libriano começarão a gerar reconhecimento e estabilidade financeira (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)
Os esforços do libriano começarão a gerar reconhecimento e estabilidade financeira Crédito: Imagem: lu_my_art | Shutterstock

A carta “10 de Ouros” anuncia prosperidade, estabilidade e realização. No amor, o relacionamento tenderá a ganhar mais segurança e favorecer planos duradouros. Na carreira, os esforços realizados começarão a gerar reconhecimento e estabilidade financeira. Sua saúde permanecerá fortalecida quando você mantiver uma rotina equilibrada. Entre amigos e familiares, o dia favorecerá encontros felizes e momentos de união.

Escorpião — A Estrela

O relacionamento do escorpiano ganhará mais leveza (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)
O relacionamento do escorpiano ganhará mais leveza Crédito: Imagem: lu_my_art | Shutterstock

A carta “A Estrela” traz esperança, proteção e renovação. No amor, feridas antigas começarão a cicatrizar, e o relacionamento ganhará mais leveza. Na carreira, novas oportunidades surgirão caso continue acreditando em seus talentos. Sua saúde melhorará gradualmente, trazendo mais disposição e bem-estar. Entre amigos, pessoas sinceras oferecerão apoio e incentivo para seus próximos passos.

Sagitário — O Enforcado

A saúde do sagitariano pedirá desaceleração e mais atenção ao descanso (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)
A saúde do sagitariano pedirá desaceleração e mais atenção ao descanso Crédito: Imagem: lu_my_art | Shutterstock

A carta “O Enforcado” convida à paciência e à mudança de perspectiva. No amor, respeitar o tempo da relação ajudará a evitar conflitos desnecessários. Na carreira, uma pausa estratégica permitirá enxergar soluções que antes pareciam invisíveis. Sua saúde pedirá desaceleração e mais atenção ao descanso. Entre amigos , ouvir opiniões diferentes poderá ampliar sua visão sobre uma situação importante.

Capricórnio — O Imperador

Atitudes maduras fortalecerão a confiança e criarão mais segurança na relação do capricorniano (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)
Atitudes maduras fortalecerão a confiança e criarão mais segurança na relação do capricorniano Crédito: Imagem: lu_my_art | Shutterstock

A carta “O Imperador” destaca estabilidade, organização e liderança. No amor, atitudes maduras fortalecerão a confiança, criando mais segurança na relação. Na carreira, sua disciplina e competência serão reconhecidas por pessoas influentes. Sua saúde melhorará quando você mantiver hábitos consistentes e evitar excessos. Entre amigos, sua capacidade de orientar e apoiar será muito valorizada.

Aquário — 10 de Espadas

A saúde do aquariano pedirá atenção ao descanso físico e emocional (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)
A saúde do aquariano pedirá atenção ao descanso físico e emocional Crédito: Imagem: lu_my_art | Shutterstock

A carta “10 de Espadas” mostra que um ciclo desgastante está chegando ao fim, abrindo espaço para um novo começo. No amor, deixar o passado para trás permitirá viver relações mais leves e verdadeiras. Na carreira, mudanças poderão parecer difíceis inicialmente, mas trarão crescimento no futuro. Sua saúde pedirá atenção ao descanso físico e emocional. Entre amigos, permaneça próximo de quem oferecer apoio sincero durante essa fase de transição.

Peixes — 8 de Paus

Oportunidades surgirão de forma ágil e exigirão decisões rápidas do pisciano (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)
Oportunidades surgirão de forma ágil e exigirão decisões rápidas do pisciano Crédito: Imagem: lu_my_art | Shutterstock

A carta “8 de Paus” anuncia movimento, boas notícias e acontecimentos rápidos. No amor, conversas importantes aproximarão ainda mais o casal. Se estiver solteiro(a), poderá viver um encontro inesperado. Na carreira, oportunidades surgirão de forma ágil e exigirão decisões rápidas. Sua saúde ganhará mais energia e disposição para colocar projetos em prática. Entre amigos, convites e reencontros prometem tornar o dia mais leve e animado.

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