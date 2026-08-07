Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 07/08/2026

A carta “A Morte” anuncia o fim de um ciclo e o início de uma fase de renovação. No amor, deixar antigas mágoas para trás abrirá espaço para relações mais saudáveis. Na carreira, mudanças importantes poderão representar crescimento e novas oportunidades. Sua saúde melhorará quando você abandonar hábitos que não fazem bem ao corpo e à mente. Entre amigos, algumas conexões poderão se transformar, dando lugar a relações mais verdadeiras.