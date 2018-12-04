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Cariacica

Assaltante tenta fugir e capota com carro roubado após ver PMs

O acidente aconteceu na Rodovia do Contorno, na altura do Cemitério Parque da Paz, em Cariacica. O homem foi detido e será levado ao DPJ do município

Publicado em 04 de Dezembro de 2018 às 11:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2018 às 11:34
Suspeito tentou fugir com carro roubado, mas perdeu o controle e capotou, na Rodovia do Contorno, em Cariacica Crédito: Kaique Dias
Um homem foi detido após capotar com um carro durante uma tentativa de fuga, na altura do Cemitério Parque da Paz, Rodovia do Contorno, em Cariacica, na manhã desta terça-feira (4). De acordo com informações do sargento da Polícia Militar Adilson de Souza, o suspeito teria visto os policiais fardados, se assustou e tentou fugir, mas acabou perdendo o controle do veículo.
Segundo o sargento Adilson, ele e outro militar não estavam em uma viatura, mas estavam fardados e a caminho do quartel da PM, quando perceberam que o motorista do carro HB 20, ao ver os policiais, tentou fugir e perdeu o controle do carro, bateu em um poste e capotou.
Uma ambulância da Eco 101 esteve no local, mas o suspeito não sofreu ferimentos graves e foi detido pelos policiais. O homem, como informou o sargento, confessou ter roubado o HB 20 e será levado ao DPJ de Cariacica para prestar depoimento.
Segundo informações do Ciodes, passadas aos militares, o carro possui registro de roubo e o suspeito teria cometido outros delitos com o veículo, desde esta segunda-feira (3).
Assaltante tenta fugir e capota com carro roubado após ver PMs
Com informações de Kaique Dias
Suspeito tentou fugir com carro roubado, mas perdeu o controle e capotou, na Rodovia do Contorno, em Cariacica Crédito: Kaique Dias

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