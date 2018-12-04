Assaltante tenta fugir e capota com carro roubado após ver PMs

Um homem foi detido após capotar com um carro durante uma tentativa de fuga, na altura do Cemitério Parque da Paz,, em, na manhã desta terça-feira (4). De acordo com informações do sargento daAdilson de Souza, o suspeito teria visto os policiais fardados, se assustou e tentou fugir, mas acabou perdendo o controle do veículo.

Segundo o sargento Adilson, ele e outro militar não estavam em uma viatura, mas estavam fardados e a caminho do quartel da PM, quando perceberam que o motorista do carro HB 20, ao ver os policiais, tentou fugir e perdeu o controle do carro, bateu em um poste e capotou.