Um homem foi detido após capotar com um carro durante uma tentativa de fuga, na altura do Cemitério Parque da Paz, Rodovia do Contorno, em Cariacica, na manhã desta terça-feira (4). De acordo com informações do sargento da Polícia Militar Adilson de Souza, o suspeito teria visto os policiais fardados, se assustou e tentou fugir, mas acabou perdendo o controle do veículo.
Segundo o sargento Adilson, ele e outro militar não estavam em uma viatura, mas estavam fardados e a caminho do quartel da PM, quando perceberam que o motorista do carro HB 20, ao ver os policiais, tentou fugir e perdeu o controle do carro, bateu em um poste e capotou.
Uma ambulância da Eco 101 esteve no local, mas o suspeito não sofreu ferimentos graves e foi detido pelos policiais. O homem, como informou o sargento, confessou ter roubado o HB 20 e será levado ao DPJ de Cariacica para prestar depoimento.
Segundo informações do Ciodes, passadas aos militares, o carro possui registro de roubo e o suspeito teria cometido outros delitos com o veículo, desde esta segunda-feira (3).
Assaltante tenta fugir e capota com carro roubado após ver PMs
Com informações de Kaique Dias