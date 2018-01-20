Assaltante se passa por cliente, pede lanche e rouba família

O morador foi orientado a procurar a 18ª Delegacia Regional de São Mateus Crédito: Reprodução | Google Maps

Um bandido se passou por cliente para roubar um morador que vende lanches em casa na cidade de São Mateus, Norte do Estado. A família da vítima também foi rendida e presa na residência enquanto o criminoso e um comparsa roubavam objetos de valor. O crime aconteceu na noite desta quinta-feira (19).

O morador contou à Polícia Militar que uma pessoa encomendou um lanche por telefone e disse que pegaria no local. Momentos depois, uma moto buzinou na frente da residência e ele foi atender pensando ser o suposto cliente. Nesse momento, foi abordado pelos bandidos, que anunciaram o roubo.

Os criminosos pegaram dois aparelhos de TV, notebook, tablet, cosméticos, roupas, dois celulares e um aparelho de som. Depois, colocaram os objetos no interior do veículo da vítima e fugiram, deixando a família presa dentro da casa.

As vítimas foram socorridas por vizinhos, que viram um movimento estranho no local. Após serem resgatadas, fizeram contato com a polícia. A PM informou que fez diversas buscas em bairros vizinhos para tentar recuperar o veículo, mas sem sucesso.