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Em São Mateus

Assaltante se passa por cliente, pede lanche e rouba família

A família foi rendida na residência enquanto o criminoso e um comparsa roubavam objetos de valor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2018 às 22:10

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 22:10

O morador foi orientado a procurar a 18ª Delegacia Regional de São Mateus Crédito: Reprodução | Google Maps
Um bandido se passou por cliente para roubar um morador que vende lanches em casa na cidade de São Mateus, Norte do Estado. A família da vítima também foi rendida e presa na residência enquanto o criminoso e um comparsa roubavam objetos de valor. O crime aconteceu na noite desta quinta-feira (19).
O morador contou à Polícia Militar que uma pessoa encomendou um lanche por telefone e disse que pegaria no local. Momentos depois, uma moto buzinou na frente da residência e ele foi atender pensando ser o suposto cliente. Nesse momento, foi abordado pelos bandidos, que anunciaram o roubo.
Os criminosos pegaram dois aparelhos de TV, notebook, tablet, cosméticos, roupas, dois celulares e um aparelho de som. Depois, colocaram os objetos no interior do veículo da vítima e fugiram, deixando a família presa dentro da casa.
As vítimas foram socorridas por vizinhos, que viram um movimento estranho no local. Após serem resgatadas, fizeram contato com a polícia. A PM informou que fez diversas buscas em bairros vizinhos para tentar recuperar o veículo, mas sem sucesso.
O morador foi orientado a procurar a 18ª Delegacia Regional de São Mateus.

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