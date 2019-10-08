Home
Assaltante rouba carro de lava jato em Cariacica, é baleado e morre

Após os tiros, o criminoso bateu com o veículo e tentou fugir a pé, mas não resistiu e caiu morto na rua. Ainda não há informações sobre quem atirou no ladrão.

Elis Carvalho

Repórter de Cotidiano / [email protected]

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 13:06

 - Atualizado há 6 anos

Homem foi morto após roubar caminhonete no bairro Vila Capixaba, em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um assaltante, que ainda não teve a identidade revelada pela polícia, foi morto após roubar um carro no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, na manhã desta terça-feira (08). Cerca de dez disparos foram feitos contra o criminoso, que foi atingido, bateu com o veículo e tentou fugir a pé. Porém, ele não resistiu e caiu morto na rua. 

Uma equipe da TV Gazeta estava próxima ao local da colisão fazendo uma reportagem sobre insegurança no bairro e foi a primeira equipe de reportagem a chegar no local. De acordo com as informações passadas pela polícia no bairro, um homem roubou uma caminhonete branca em um lava jato e fugiu dirigindo, mas foi baleado.

A polícia ainda não informou quem teria atirado contra o criminoso, mas populares ouviram cerca de dez disparos. Também ainda não há informações sobre em que parte do corpo o homem foi atingido, nem por quantos tiros ele foi atingido. 

Mesmo ferido, o assaltante ainda dirigiu alguns metros, até que perdeu o controle e bateu em um poste. Depois, ele ainda desceu do veículo a pé, tentou correr e caiu morto na rua. Por conta da colisão no poste, algumas ruas de Vila Capixaba estão sem energia no momento. 

A Polícia Militar já está no local aguardando a Polícia Civil e a perícia criminal. 

Mais informações em instantes. 

