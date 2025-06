Vídeo

Assaltante rende família, rouba e bate carro e leva surra em Vila Velha

Suspeito foi perseguido após colidir com outro carro e acabou sendo agredido por populares antes da chegada da Polícia Militar

Uma família foi rendida por um assaltante e viveu momentos de pânico na noite de quinta-feira (27), em Praia de Itaparica, Vila Velha . O suspeito, identificado como João Antonio Alves Pereira, de 21 anos, roubou o carro onde estavam as vítimas e, durante a fuga, colidiu com outro veículo. Ele foi alcançado e agredido por populares em Praia das Gaivotas, um bairro próximo.>

Uma das vítimas, que preferiu não se identificar, contou para a reportagem da TV Gazeta que estava com o sobrinho de dois anos e a mãe, de 73, e havia estacionado em frente a uma farmácia na orla de Itaparica, momento em que o criminoso se aproximou.>

Vítima do assalto

A PM disse que, conforme relatos de testemunhas, João Antonio fugiu levando o carro após o crime, mas colidiu com outro veículo. Mesmo assim, ele não parou. O dono do automóvel atingido passou a segui-lo e conseguiu detê-lo com a ajuda de outras pessoas.>