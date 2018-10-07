Assaltante é preso após roubar bolsa de enfermeira em Vila Velha

Poliano Ferreira Rocha, 28 anos, foi flagrado com uma réplica de pistola Crédito: DIvulgação

Uma enfermeira de 50 anos foi assaltada quando aguardava um ônibus ao final do expediente de trabalho, por volta das 7h deste domingo (07), em Cobilândia, Vila Velha . Minutos depois, o suspeito foi detido por agentes da Guarda Municipal.

A vítima havia saído do plantão noturno em um hospital. Ela aguardava um ônibus para o município de Anchieta, Sul do Estado, onde reside, quando foi abordada.

"Eu sai do trabalho com dois colegas. Mas os ônibus deles passaram logo e eu acabei ficando sozinha. Foi o suficiente para o assaltante vir até mim e falar 'passa a bolsa'", lembrou a enfermeira, que estava em um ponto de ônibus às margens da Carlos Lindenberg.

A mulher lembrou que o criminoso chegou a mostrar uma arma na cintura. "Foi um susto. Nem pensei duas vezes e entreguei a bolsa. Fiquei sem nada, nem dinheiro para ir embora eu tinha", contou.

Mas o suspeito não foi longe. A cena do assalto foi flagrada por um motorista que passava pela rodovia e, ao ver uma viatura da Guarda Municipal, avisou sobre o roubo. Os agentes agiram rapidamente e detiveram o suspeito, que se identificou posteriormente como Poliano Ferreira Rocha, 28 anos.

"Ele estava correndo na direção em que estávamos e portava a bolsa da senhora. Ao aborda-lo, encontramos todos os pertences das vítimas e também um simulacro que carregava na cintura", explicou o subinspetor Rodrigo, da Guarda Municipal de Vila Velha.