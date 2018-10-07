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Na Lindenberg

Assaltante é preso após roubar bolsa de enfermeira em Vila Velha

Poliano Ferreira Rocha, 28 anos, que estava com a réplica de uma pistola, foi preso por guardas municipais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 15:20

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 15:20

Poliano Ferreira Rocha, 28 anos, foi flagrado com uma réplica de pistola Crédito: DIvulgação
Uma enfermeira de 50 anos foi assaltada quando aguardava um ônibus ao final do expediente de trabalho, por volta das 7h deste domingo (07), em Cobilândia, Vila Velha. Minutos depois, o suspeito foi detido por agentes da Guarda Municipal.
A vítima havia saído do plantão noturno em um hospital. Ela aguardava um ônibus para o município de Anchieta, Sul do Estado, onde reside, quando foi abordada.
> Vendedor de gás pede misericórdia antes de ser morto em Vila Velha
"Eu sai do trabalho com dois colegas. Mas os ônibus deles passaram logo e eu acabei ficando sozinha. Foi o suficiente para o assaltante vir até mim e falar 'passa a bolsa'", lembrou a enfermeira, que estava em um ponto de ônibus às margens da Carlos Lindenberg.
A mulher lembrou que o criminoso chegou a mostrar uma arma na cintura. "Foi um susto. Nem pensei duas vezes e entreguei a bolsa. Fiquei sem nada, nem dinheiro para ir embora eu tinha", contou.
Mas o suspeito não foi longe. A cena do assalto foi flagrada por um motorista que passava pela rodovia e, ao ver uma viatura da Guarda Municipal, avisou sobre o roubo. Os agentes agiram rapidamente e detiveram o suspeito, que se identificou posteriormente como Poliano Ferreira Rocha, 28 anos.
"Ele estava correndo na direção em que estávamos e portava a bolsa da senhora. Ao aborda-lo, encontramos todos os pertences das vítimas e também um simulacro que carregava na cintura", explicou o subinspetor Rodrigo, da Guarda Municipal de Vila Velha.
O detido foi levado para Delegacia Regional de Vila Velha. "Para os agentes, ele disse quem tem filhos e que estava desempregado, por isso estava roubando. Ele já possui passagens por tráfico e roubo", observou Rodrigo.

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