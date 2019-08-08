Assaltante é detido e espancado por populares em Vitória

Depois de assaltar uma universitária, de 20 anos, um suspeito identificado pela polícia como Carlos André Figueiredo Bermudas, de 37, foi espancado por populares, no início da noite desta quinta-feita (08), em Jardim da Penha, Vitória.

De acordo com o sargento Segades, que participou da prisão, uma jovem saía da faculdade e passava pela rua Alzira Zaror, quando Carlos a abordou e deu uma gravata na menina, imobilizando a estudante.

Agredido após assaltar estudante Crédito: Divulgação PM

Após ter o aparelho celular levado pelo bandido, a jovem correu atrás dele para recuperar o objeto. Além de correr atrás do homem, a jovem gritou, o que chamou atenção de quem passava pelo local.

Segundo o sargento, um grupo deteve o criminoso e bateu nele com chutes e socos. A Polícia Militar foi acionada e encontrou o celular da estudante e uma arma falsa com o bandido. Carlos teve ferimentos no olho esquerdo e na cabeça.