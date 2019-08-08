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Jardim da Penha

Assaltante é detido e espancado por populares em Vitória

Após ter o celular roubado, vítima gritou e correu, chamando a atenção de quem passava pelo local

Publicado em 08 de Agosto de 2019 às 19:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2019 às 19:30
Depois de assaltar uma universitária, de 20 anos, um suspeito identificado pela polícia como Carlos André Figueiredo Bermudas, de 37, foi espancado por populares, no início da noite desta quinta-feita (08), em Jardim da Penha, Vitória.
>Jovem reage a assalto e corre atrás de bandido em Vitória
De acordo com o sargento Segades, que participou da prisão, uma jovem saía da faculdade e passava pela rua Alzira Zaror, quando Carlos a abordou e deu uma gravata na menina, imobilizando a estudante.
Agredido após assaltar estudante Crédito: Divulgação PM
Após ter o aparelho celular levado pelo bandido, a jovem correu atrás dele para recuperar o objeto. Além de correr atrás do homem, a jovem gritou, o que chamou atenção de quem passava pelo local.
 >Mulher fica ferida ao reagir a assalto na Reta da Penha, em Vitória
Segundo o sargento, um grupo deteve o criminoso e bateu nele com chutes e socos. A Polícia Militar foi acionada e encontrou o celular da estudante e uma arma falsa com o bandido. Carlos teve ferimentos no olho esquerdo e na cabeça. 
A vítima registrou o boletim de ocorrência na 1ª Delegacia Regional de Vitória. Já o suspeito, foi encaminhado ao Hospital São Lucas, onde, segundo o sargento, vai passar por uma cirurgia e, em seguida, será encaminhado ao presídio. 

A Polícia Civil informou que Carlos André foi autuado em flagrante por roubo, e encaminhado para Centro de Triagem de Viana (CTV). 

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