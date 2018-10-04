Assaltante de agência dos Correios é preso em Linhares

Carro usado no assalto Crédito: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação integrada com a Polícia Federal, Polícia Militar e Polícia Civil, prendeu, na tarde desta quarta-feira (3), o motorista do veículo Vectra, de cor branca, envolvido em um assalto à agência dos Correios do município de Ecoporanga , no Noroeste do Espírito Santo.

A prisão ocorreu após a PRF receber informações da PM de que a agência dos Correios de Ecoporanga havia sido roubada por três indivíduos que portavam armas e fugiram depois do crime.

Em conjunto com a Polícia Federal, Polícia Militar e Polícia Civil, a PRF realizou buscas do veículo e dos ocupantes no município.

Posteriormente, os suspeitos foram abordados em frente ao posto PRF de Linhares, por volta das 21h30.

RECONHECIMENTO

Durante abordagem, verificou-se que no veículo estavam três ocupantes. Eles foram confrontados com imagens fornecidas pela agência de Correios, com intuito de avaliar aspectos físicos para reconhecimento dos envolvidos no crime. Dois dos ocupantes, um homem e uma mulher, não conferiram com os indivíduos das imagens fornecidas. Ambos foram entrevistados e liberados.

Equipes realizaram fiscalização no porta-malas do veículo, sendo encontrado um boné de cor azul e uma camiseta de cor preta com quadrados de cor branca; itens idênticos aos utilizados por um dos autores do crime. Também foram encontrados 2,4 kg de moedas de Real, em uma bolsa pertencente ao motorista, que foi reconhecido pela vítima da agência dos Correios de Ecoporanga e confirmou o roubo das moedas. Não foram encontradas armas de fogo no interior do veículo.

O condutor apresentou à PRF uma Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), com indícios de falsidade, tais como o papel utilizado e o fato de ter se declarado analfabeto, apesar de constar sua assinatura por extenso na carteira de trabalho.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor, preso em flagrante por crime de roubo e falsificação de documento. O homem foi encaminhado com o veículo e materiais apreendidos à Policia Federal.