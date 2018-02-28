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Crimes constantes

As linhas do medo: assalto virou rotina em ônibus de Cariacica

Três bandidos agem, quase todos os dias, nas mesmas linhas e já são reconhecidos até pelos passageiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 01:02

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 01:02

Motoristas reclamam de insegurança em frente a ônibus que faz uma das linhas mais perigosas: a 768, que faz o percurso do bairro Prolar ao Terminal de Itacibá Crédito: Carlos Alberto da Silva
Eles agem sempre da mesma forma. Vão ao terminal de Itacibá, em Cariacica, entre 20 e 22 horas. Escolhem entre quatro linhas do sistema Transcol (701, 702, 768 ou 795). Seguem viagem e anunciam o assalto, armados, ao passarem pelo km 7,5 da Rodovia José Sette.
O crime virou rotina ao ponto de passageiros e rodoviários já reconhecerem os bandidos. No meio disso, eles se perguntam: Por que esses criminosos ainda não foram presos?.
Para João Luiz Alves, diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), os assaltantes ainda estão soltos porque a polícia não quis ir atrás.
Ele conta que na última sexta-feira (23) um motorista ligou para a Polícia Militar dizendo que o ônibus da linha 701 (Antônio Ferreira Borges) seria assaltado, pois viu os criminosos entrando no ônibus.
Mesmo passando o trajeto para a PM, ele afirma que nenhuma viatura apareceu. Minutos depois houve um arrastão no veículo.
Os assaltos são praticamente diários. São sempre os mesmos bandidos, agindo da mesma forma, no mesmo horário e no mesmo lugar. A polícia não pega porque não quer. Os criminosos já são tão conhecidos que passageiros descem dos ônibus quando percebem que eles embarcaram no Terminal de Itacibá, contou.
Além do 701, os ônibus preferidos pelos criminosos e temidos para quem embarca a noite são 702, que segue para Vila Merlo, 768, que tem Prolar como destino, e 795, que vai para Alice Coutinho.
REGIÃO ESCOLHIDA
João Alves completou que os três criminosos anunciam o assalto no quilômetro 7,5 da Rodovia José Sette, onde o ônibus desce uma ladeira, em Tabajara. A região escolhida é comercial e pouco movimentada à noite.
Quem precisa entrar nesses ônibus todos os dias, sente medo. Crédito: Carlos Alberto da Silva
Armados, os bandidos são agressivos, fazem ameaças e xingam as vítimas enquanto roubam tudo de valor que encontram. No fim da ladeira, ainda na rodovia, eles descem do ônibus e fogem.
Nós queremos a polícia nos dê mais atenção antes que aconteça alguma tragédia. É preciso mais abordagens a essas linhas que são críticas. O trabalhador sai de casa e não sabe se volta. Sempre orientamos aos a não reagirem, pois esses criminosos andam armados e não possuem nada a perder, disse o diretor.
MEDO JÁ FAZ PARTE DAS VIAGENS
No Terminal de Itacibá, onde os já conhecidos assaltantes de ônibus costumam embarcar, todos os passageiros e rodoviários que viajam nas linhas que passam pela rodovia José Sette (701, 702, 768 ou 795) possuem uma história para contar sobre assaltos.
A auxiliar de escritório Crislane Negrine, 29, viu o irmão ser assaltado na linha 701 pelos mesmos criminosos duas vezes em dois meses. Caso semelhante aconteceu com o irmão da gestora de recursos humanos Monara Mendonça, de 28 anos.
Ele foi assaltado na linha 702 duas vezes em 15 dias. Provavelmente os mesmos bandidos, pois agiram da mesma forma e no mesmo local. No segundo assalto o meu irmão já não tinha o que entregar, pois não tinha mais celular e dinheiro.
Quem precisa entrar nesses ônibus todos os dias, sente medo. Sou motorista há sete anos e agora estou na linha 768. Os assaltos são tão frequentes, que eu já saio após às 20 horas sabendo que pode acontecer. Sentimos medo, mas temos que trabalhar.
Ele completou que a linha 795 também é temida. Quase diariamente tem assalto. A gente já até conhece o rosto dos bandidos, disse.
PM DIZ QUE ABORDAGENS SÃO DIÁRIAS 
Procurada, a Polícia Militar informou por nota que realiza todos os dias abordagens nas mais diversas linhas de ônibus.
Em todo o ano de 2017, um percentual de 0,0001% de ocorrências foram registradas no universo de 354.018 viagens por mês, o que soma a média de uma ocorrência registrada a cada 8.466 viagens. A PM ressalta que é de extrema importância que o boletim de ocorrência seja registrado em caso de crimes, disse a nota.
Já a Polícia Civil, informou por nota que as ocorrências de assaltos a coletivos são investigadas.
No dia 20 foram divulgadas imagens de casos ocorridos no município. Quem tiver informações que colaborem com a polícia, deve denunciar pelo Disque-Denúncia 181, o sigilo é garantido.

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