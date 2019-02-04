Arsenal do crime é apreendido e quatro pessoas são presas em Meaípe

A operação da Força Tática aconteceu por volta das 18 horas deste domingo Crédito: Divulgação

A Polícia Militar prendeu quatro pessoas e apreendeu uma grande quantidade de munições, drogas, celulares e dinheiro em Meaípe, em Guarapari . A operação da Força Tática aconteceu por volta das 18 horas deste domingo (03) na Rua Projetada, próximo a uma pousada.

Segundo a PM, um patrulhamento era feito no Bairro Lameirão quando um dos policiais da viatura reconheceu Paulo Vitor Langa Paradela, de 37 anos, dentro do veículo. No boletim a informação é de que ele é um dos responsáveis pela venda de grandes quantidades de drogas, armas e munições em Guarapari e na Grande Vitória inteira. Paulo Vitor jogou uma sacola para fora do carro. Os policiais checaram e descobriram que era cocaína.

Marcelo Schneider Cardoso, de 37 anos, estava junto com Paulo Vitor e confessou que estava recebendo por fazer corridas e vender drogas para ele. Os policiais foram ao local onde era feita a negociação de Paulo Vitor, em Meaípe, onde encontraram no quintal Valdinei Santos Souza, de 31 anos, que tentou fugir, mas acabou detido com pedras de crack, cocaína e parte das munições.

O carro apreendido, um Honda Civic preto, também estava no local. Parte das drogas e das munições estavam enterradas no terreiro. Dentro da casa também foram feitas buscas, onde os policiais encontraram Maria Auzinete Langa Paradela, de 58 anos, mãe de Paulo Vitor - que seria responsável, de acordo com a PM, pela contabilidade do dinheiro e também pela venda de munições. No quarto dela havia um cofre com R$ 2.475,55 em espécie e também foram encontradas munições.

No total foram apreendidas cerca de 980 munições de calibres como .32, .380, .9mm, .22, .45, .38, .36 e .28. Também foram apreendidos dois acessórios de pistola Glock, 1 carregador de calibre .25, um municiador de pistola, 279 pinos de cocaína, 2 porções de crack, 1 vasilhame de cocaína, material para embalo e cinco celulares.