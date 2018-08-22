Arrombamentos no ES: comandante da PM critica penas leves

O comandante-geral da PM, coronel Alexandre Ramalho Crédito: Elis Carvalho

Polícia Militar e a Polícia Civil do Espírito Santo convocaram a imprensa nesta terça-feira (21) para uma coletiva para, novamente, discutir os constantes arrombamentos na Grande Vitória. Com a última ocorrência, nesta madrugada desta terça-feira (21) na Loja Sipolatti da Avenida Central, em Laranjeiras, na Serra, os órgãos resolveram se manifestar para falar sobre as estratégias e investigações sobre os crimes, que totalizam cerca de R$ 140 mil de prejuízo. e adoconvocaram a imprensa nesta terça-feira (21) para uma coletiva para, novamente, discutir os constantes arrombamentos na. Com a(21) na Loja Sipolatti da Avenida Central, em Laranjeiras, na, os órgãos resolveram se manifestar para falar sobre as estratégias e investigações sobre os crimes, que totalizam cerca de R$ 140 mil de prejuízo.

O comandante-geral da PM, coronel Alexandre Ramalho, falou que tem se reunido com os comerciantes que foram vítimas das ações, e que estão trabalhando muito fazendo levantamentos e operações para tentar inibir esse tipo de crime, que é, na maioria das vezes, praticado por jovens.





De acordo com Ramalho, do dia 16 ao dia 20 deste mês, a polícia realizou 225 operações direcionadas aos crimes, e que "não se pode desacreditar no trabalho da polícia". Por enquanto, o coronel revelou que o objetivo é alinhar as operações e continuar conversando com os comerciantes - se for notado um número maior de arrombamentos, o planejamento pode ser remodelado.

Ele informou, ainda, que têm viaturas rondando de madrugada e que acredita que uma das grandes influências pros criminosos é a penalidade imposta pra esse tipo de crime. Apesar de ser um arrombamento que dá grandes prejuízos, a penalidade de furto não passa de quatro anos de prisão. Para quem recebe os objetos roubados, a pena é ainda menor.