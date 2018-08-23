Arrombamento na Serra: produtos roubados são trocados por crack

Produtos furtados durante o arrombamento de uma loja de eletrodomésticos, localizada na Avenida Central de Laranjeiras, na Serra, na madrugada da última terça-feira (21), foram encontrados pela polícia em uma boca de fumo no bairro Jardim Limoeiro, no mesmo município onde o crime aconteceu. O titular da Delegacia Especializada em Segurança Patrimonial, Henrique Vidigal, contou que os objetos foram levados para o local e trocados por crack pelos criminosos. A operação foi deflagrada na tarde desta quarta (22).
De acordo com o delegado, a polícia chegou aos produtos após identificar um receptador que teria adquirido um dos celulares roubados. Durante a investigação, a polícia descobriu que o aparelho e outros materiais estavam sendo vendidos por um traficante da região. Ao entrar na boca de fumo onde o traficante estava, os policiais conseguiram localizar o suspeito que estaria repassando as mercadorias em praças da região.
Na boca de fumo os agentes recuperaram uma televisão, um notebook, uma panela elétrica, dois tablets, duas caixas de som e celulares. Os dois homens foram autuados pelo crime de receptação.
Segundo o delegado geral da Polícia Civil, Guilherme Daré, até o momento oito criminosos que participaram dos arrombamentos nas lojas da Grande Vitória foram identificados. Sete deles já prestaram depoimento e foram liberados. Um suspeito continua foragido.
OUTROS ARROMBAMENTOS
É a quarta vez que uma loja da rede é arrombada em um mês, mesmo após o cerco de segurança anunciado pela PM. Os outros crimes aconteceram nos dias 25 de julho e 7 e 13 de agosto. Assaltantes usaram veículos para arrombar lojas de Porto Canoa, na Serra, e do Centro de Vitória. O prejuízo acumulado já era de cerca de R$ 100 mil.