Arrombamento na Serra: produtos roubados são trocados por crack

Produtos de loja arrombada são recuperados na Serra Crédito: Elis Carvalho

arrombamento de uma loja de eletrodomésticos, localizada na Avenida Central de Laranjeiras, na Serra, na madrugada da última terça-feira (21), foram encontrados pela polícia em uma boca de fumo no bairro Jardim Limoeiro, no mesmo município onde o crime aconteceu. O titular da Delegacia Especializada em Segurança Patrimonial, Henrique Vidigal, contou que os objetos foram levados para o local e trocados por crack pelos criminosos. A operação foi deflagrada na tarde desta quarta (22). Produtos furtados durante ode uma loja de eletrodomésticos, localizada na Avenida Central de Laranjeiras, na, na madrugada da última terça-feira (21), foram encontrados pela polícia em uma boca de fumo no bairro Jardim Limoeiro, no mesmo município onde o crime aconteceu. O titular da Delegacia Especializada em Segurança Patrimonial, Henrique Vidigal, contou que os objetos foram levados para o local e trocados por crack pelos criminosos. A operação foi deflagrada na tarde desta quarta (22).

De acordo com o delegado, a polícia chegou aos produtos após identificar um receptador que teria adquirido um dos celulares roubados. Durante a investigação, a polícia descobriu que o aparelho e outros materiais estavam sendo vendidos por um traficante da região. Ao entrar na boca de fumo onde o traficante estava, os policiais conseguiram localizar o suspeito que estaria repassando as mercadorias em praças da região.





Produtos estavam em posse de um traficante em uma boca de fumo Crédito: Elis Carvalho

Na boca de fumo os agentes recuperaram uma televisão, um notebook, uma panela elétrica, dois tablets, duas caixas de som e celulares. Os dois homens foram autuados pelo crime de receptação.

Segundo o delegado geral da Polícia Civil, Guilherme Daré, até o momento oito criminosos que participaram dos arrombamentos nas lojas da Grande Vitória foram identificados. Sete deles já prestaram depoimento e foram liberados. Um suspeito continua foragido.

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