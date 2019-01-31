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Polícia

Armas e pássaros são apreendidas com ciganos em Guaçuí

Dois homens foram presos em flagrante

Publicado em 

31 jan 2019 às 15:17

Publicado em 31 de Janeiro de 2019 às 15:17

Armas e pássaros são apreendidas com ciganos em Guaçuí Crédito: Divulgação - Polícia Militar
Uma operação em um acampamento de ciganos na localidade de Nova Guaçuí, em Guaçuí, na região do Caparaó, resultou na prisão de dois homens de 23 e 41 anos e na apreensão de armas e pássaros nesta quinta-feira (31). A ação ocorreu após denúncias que apontavam que os suspeitos portavam armas de fogo e realizavam disparos pelas ruas e ameças para diversas pessoas.
De acordo com a Polícia Militar, a operação começou por volta das 5h e contou com a participação de 45 militares em 16 viaturas e do Cão "Messi", da Força Tática do 9º BPM. No local foram apreendidos dois revólveres calibre 38, 10 munições do mesmo calibre e pássaros silvestres.
Ainda segundo a PM, o Ministério Público do município solicitou mandados de busca e apreensão para averiguação das denúncias. Os detidos são primos e foram encaminhados para a delegacia de Guaçuí.

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