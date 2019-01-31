Armas e pássaros são apreendidas com ciganos em Guaçuí

De acordo com a Polícia Militar, a operação começou por volta das 5h e contou com a participação de 45 militares em 16 viaturas e do Cão "Messi", da Força Tática do 9º BPM. No local foram apreendidos dois revólveres calibre 38, 10 munições do mesmo calibre e pássaros silvestres.