Armas e pássaros são apreendidas com ciganos em Guaçuí

Uma operação em um acampamento de ciganos na localidade de Nova Guaçuí, em Guaçuí, na região do Caparaó, resultou na prisão de dois homens de 23 e 41 anos e na apreensão de armas e pássaros nesta quinta-feira (31). A ação ocorreu após denúncias que apontavam que os suspeitos portavam armas de fogo e realizavam disparos pelas ruas e ameças para diversas pessoas.
De acordo com a Polícia Militar, a operação começou por volta das 5h e contou com a participação de 45 militares em 16 viaturas e do Cão "Messi", da Força Tática do 9º BPM. No local foram apreendidos dois revólveres calibre 38, 10 munições do mesmo calibre e pássaros silvestres.
Ainda segundo a PM, o Ministério Público do município solicitou mandados de busca e apreensão para averiguação das denúncias. Os detidos são primos e foram encaminhados para a delegacia de Guaçuí.