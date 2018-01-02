Aposentado reage a assalto e toma arma de bandido em Vila Velha

Arma usada em assalto no bairro Rio Marinho, em Vila Velha Crédito: Glacieri Carrareto

Um aposentado de 77 anos reagiu a um assalto e tomou a a arma do bandido, por volta das 8 horas desta terça-feira (02), no bairro Rio Marinho, em Vila Velha.

A vítima estava entrando no carro para levar a esposa de 75 anos para uma consulta médica quando foi abordado pelo criminoso.

"O rapaz chegou com um bolsa e disse que precisava saber um endereço. Quando ele fingiu pegar o endereço na bolsa, vi que tentava tirar a arma e se atrapalhou. Disse que era um assalto e eu tomei a arma", detalhou o idoso, que não quis ser identificado.