Aposentada luta com bandido durante assalto em Vitória

Crédito: Reprodução

Foi proteção divina. Essa é a explicação dada por uma aposentada, de 56 anos, que lutou com um criminoso durante um assalto quando voltava pra casa, na região do Parque Moscoso. A neta da vítima, uma criança de 9 anos, presenciou a avó ser golpeada pelo bandido.

A aposentada e a neta seguiam a pé pela Rua Loren Reno para casa. As duas haviam saído de uma reunião de organização de uma festa do Dias das Crianças. Após uma curva, ele saiu de trás de uma lixeira, me deu uma gravata no pescoço e encostou algo no meu pescoço. Eu tomei um susto e só ouvi ele falando cala a boca e me passa o celular'", contou.

A aposentada, então, reagiu e passou a lutar com o assaltante. Mais alto e forte que a vítima, o criminoso golpeou a mulher várias vezes e com muita força. O crime foi registrado por câmeras de segurança de uma casa da rua.

VEJA VÍDEO

Não sei o que ele tinha em mãos, pensei que fosse uma faca quando me abordou. Mas depois que vi as imagens dele dando os golpes e saber que eu tenho dois machucados apenas, sei que foi a mão de Deus e o anjo da guarda que me protegeram Relato da vítima

Ela teve ferimentos leves nas costas e também no pescoço. A aposentada acredita que a blusa de frio que usava também colaborou para que não tivesse lesão grave. O criminoso conseguiu escapar correndo e com o celular da mulher.

NETA PRESENCIOU VIOLÊNCIA

A neta da aposentada assistiu a toda cena. Ela segurava uma boneca nas mãos e ficou parada, sem conseguir se mexer, ao ver a violência sofrida pela avó. Só depois que ele foi embora que minha neta entendeu o que estava acontecendo. Ela chorou muito e eu passei a pedir socorro também, ainda no meio da rua, contou.

A aposentada seguiu pra o Parque Moscoso à procura da Guarda Municipal. A Polícia Militar foi acionada, mas, segundo a a vítima, somente uma hora depois uma viatura apareceu no local combinado para encontrá-la.

Mesmo certa de que não era uma faca cortante que o acusado tinha em mãos, a aposentada teve que se submeter à vacinação de tétano e está fazendo acompanhamento médico. Não era uma faca como parecia, ao menos não com corte. A minha blusa de frio grossa também ajudou a evitar ferimentos maiores. Foi a minha fé que ajudou a evitar algo pior nessa covardia que ele fez comigo, contou a aposentada, que está tomando remédios devido às dores no corpo resultantes da luta com o criminoso.

MAIS ROUBOS

A Rua Loren Reno tem sido local frequente de assaltos semelhantes ao da aposentada. As vítimas dos criminosos são sempre mulheres e é no horário da noite que eles escolhem para agir com maior frequência.

Eu fui assaltada no final dessa rua. Um homem mostrou uma faca e disse para eu entregar o celular. Mas eu fiquei sem reação. Ele colocou a mão na minha bolsa, pegou o aparelho e saiu correndo, lembrou uma moradora da região, de 22 anos.

Outros moradores também relatam outros crimes, mas a reclamação entre todos é a mesma: falta policiamento.

Aqui fica deserto, não passa polícia e é uma rua escura. Agora, até de dia eu tenho medo de sair de casa, contou a aposentada.