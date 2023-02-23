Após uma semana, fugitivos de presídio em Xuri não foram recapturados

A. B. - Está no sistema desde dezembro de 2013, pelos crimes nos artigos 33; 35; 121 e 157 do CP. Também no artigo 16 da Lei 10.826/03.

G. C. de S. D. - Está no sistema desde novembro de 2014, pelos crimes nos Artigos 121 do CP e 14 da Lei 10.826/03

H. F. B. - Está no sistema desde de julho de 2020, pelo crime no artigo 33 do CP.

J. P. dos S. - Está no sistema desde novembro de 2016, pelo crimes nos artigos 157, 151 e 121 do CP. Também nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

J. C. D. S. - Está no sistema desde dezembro de 2015, pelo crime no artigo 121 do CP.

M. S. F. - Está no sistema desde março de 2016, pelos crimes nos artigos 33, 121 do CP. Também no artigo 44 da Lei 9605/98.

W. F. G. - Está no sistema desde julho de 2017, pelos crimes nos artigos 33, 157, 121 do CP.

W. S. da C. - Está no sistema desde fevereiro de 2016, pelos crimes nos artigos 16 da Lei 10.826/03 e 33 do CP.