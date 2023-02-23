Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Segurança

Após uma semana, fugitivos de presídio em Xuri não foram recapturados

Entre os presos que fugiram estão seis que respondem ou são investigados por homicídio; Sejus investiga o caso e tenta localizar os detentos
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

23 fev 2023 às 09:11

Publicado em 23 de Fevereiro de 2023 às 09:11

Depois de uma semana, os oito detentos que fugiram da Penitenciária Estadual de Vila Velha I, no Complexo de Xuri, ainda são procurados. A ausência deles foi percebida durante a madrugada da última quinta-feira (16), quando houve a contagem dos internos nas galerias. A fuga teria acontecido pela abertura de ventilação da cela onde eles estavam alojados. Seis dos oito fugitivos cumpriam pena ou são acusados de homicídio.
Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), responsável pelo sistema prisional capixaba, informou que atua em conjunto com as forças policiais para recapturar os oito foragidos. "O esforço é feito por meio da Subsecretaria de Inteligência Prisional, juntamente a policiais penais que fazem parte do quadro operacional."
Complexo Penitenciário no bairro Xuri, em Vila Velha
Complexo Penitenciário no bairro Xuri, em Vila Velha Crédito: Reprodução
No dia da fuga, a pasta informou que três servidores haviam sido afastados. O afastamento aconteceu após diligências realizadas no local apontarem falhas de procedimentos operacionais. Nesta quinta-feira (23), a Sejus afirmou que eles continuam afastados e que o caso segue em investigação.
Em nota divulgada na semana passada, foram reveladas apenas as iniciais dos detentos, sem o nome completo deles. Além dos crimes pelos quais eles respondem ou são investigados. Entre os foragidos, há quem responda ou esteja preso por suspeita de tráfico de drogas e furto e roubo.

Os foragidos são, segundo a Sejus:

A. B. - Está no sistema desde dezembro de 2013, pelos crimes nos artigos 33; 35; 121 e 157 do CP. Também no artigo 16 da Lei 10.826/03.

G. C. de S. D. - Está no sistema desde novembro de 2014, pelos crimes nos Artigos 121 do CP e 14 da Lei 10.826/03

H. F. B. - Está no sistema desde de julho de 2020, pelo crime no artigo 33 do CP.

J. P. dos S. - Está no sistema desde novembro de 2016, pelo crimes nos artigos 157, 151 e 121 do CP. Também nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 

J. C. D. S. - Está no sistema desde dezembro de 2015, pelo crime no artigo 121 do CP. 

M. S. F. - Está no sistema desde março de 2016, pelos crimes nos artigos 33, 121 do CP. Também no artigo 44 da Lei 9605/98. 

W. F. G. - Está no sistema desde julho de 2017, pelos crimes nos artigos 33, 157, 121 do CP.

W. S. da C. - Está no sistema desde fevereiro de 2016, pelos crimes nos artigos 16 da Lei 10.826/03 e 33 do CP.

Veja Também

Presídio de onde oito fugiram no ES tem 112% de superlotação

Policiais penais passam a usar câmeras em uniformes em presídios do ES

Morre homem que foi baleado ao tentar assaltar PM em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

complexo prisional de xuri espírito santo Sejus Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares
Imagem de destaque
Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados