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Leonel Ximenes

Presídio de onde oito fugiram no ES tem 112% de superlotação

Situação não é muito diferente nos demais presídios do complexo do Xuri

Públicado em 

16 fev 2023 às 12:41
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Complexo Penitenciário no bairro Xuri, em Vila Velha
Complexo Penitenciário no bairro Xuri, em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A Penitenciária Estadual de Vila Velha 1 (PEVV 1) foi palco de uma fuga de oito detentos. A situação só foi percebida durante o café da manhã, nesta quinta-feira (16), quando há os procedimentos de verificação dos internos.
A unidade é uma das várias do complexo da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) que tem uma superlotação muito alta. A PEVV 1 tem capacidade para 620 presos, mas abriga 1.315, segundo informações de janeiro da pasta. Trata-se de uma superlotação de 112%.
A situação não é diferente nos demais presídios do complexo do Xuri. A PEVV 2 tem 105% de superlotação (pode ter 684, mas tem 1.403); a PEVV 3, 110% de superlotação (capacidade de 604, mas com 1.268); a Penitenciária Semiaberta de Vila Velha tem 139% a mais (poderia estar com 604, mas abriga 1.446); e a PEVV 5 tem 105% de superlotação (poderia ter 580, mas sedia 1.190).
Fontes de bastidores da Sejus contam que as unidades são formadas por policiais penais efetivos e de designação temporária. Os de designação temporária não podem fazer uso de armas, o que restringe a atuação deles. Há situações, segundo se comenta, em que plantões ficam com poucos policiais penais armados para vigiar as penitenciárias.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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