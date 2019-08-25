Após terminar namoro, jovem atira contra jovem grávida em Cariacica

DHPM investigará atentado de jovem contra adolescente grávida em Cariacica Crédito: Bernardo Coutinho

adolescente de 17 anos, grávida de sete meses, escapou da morte na tarde deste domingo (25), em Santo Antônio, Cariacica. Isso porque ela ficou a 30 cm de um tiro disparado pelo ex-namorado, um jovem de 19 anos. O atentado aconteceu após o rapaz ver a vítima conversando com um amigo. Apesar de ter terminado a relação há dois meses, a polícia afirma que o acusado não aceitava que a ex tivesse contato com outras pessoas. Umade 17 anos, grávida de sete meses, escapou da morte na tarde deste domingo (25), em Santo Antônio,. Isso porque ela ficou a 30 cm de um tiro disparado pelo ex-namorado, um jovem de 19 anos. O atentado aconteceu após o rapaz ver a vítima conversando com um amigo. Apesar de ter terminado a relação há dois meses, a polícia afirma que o acusado não aceitava que a ex tivesse contato com outras pessoas.

De acordo com o delegado Eduardo Costa, plantonista na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a adolescente namorou o acusado por cerca de um ano. Os dois chegaram a morar juntos com a família da vítima e a menor engravidou há sete meses.

Porém, por problemas de relacionamento com a família da namorada, o rapaz decidiu sair da residência. Depois disso, há cerca de dois meses, ele terminou o namoro alegando que não tinha como continuar a relação com os dois morando em casas separadas.

TIROS E XINGAMENTOS

"Mesmo tendo terminado o namoro, o acusado não aceitava que ninguém chegasse perto da ex e fazia perseguições. Por volta das 15 horas de hoje (dia 25), ele foi de bicicleta até a rua Pernambuco - onde a adolescente estava sentada na calçada, conversando com um amigo -, deu um tiro para o alto e depois um tiro na direção da ex e do colega dela. Após os disparos, ele ainda xingou o rapaz e o mandou correr", contou o delegado.