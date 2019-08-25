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Violência doméstica

Após terminar namoro, jovem atira contra jovem grávida em Cariacica

A vítima ficou a 30 cm de um tiro disparado pelo ex-namorado, que não gostou de vê-la conversando com um amigo

Publicado em 25 de Agosto de 2019 às 15:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2019 às 15:59
DHPM investigará atentado de jovem contra adolescente grávida em Cariacica Crédito: Bernardo Coutinho
Uma adolescente de 17 anos, grávida de sete meses, escapou da morte na tarde deste domingo (25), em Santo Antônio, Cariacica. Isso porque ela ficou a 30 cm de um tiro disparado pelo ex-namorado, um jovem de 19 anos. O atentado aconteceu após o rapaz ver a vítima conversando com um amigo. Apesar de ter terminado a relação há dois meses, a polícia afirma que o acusado não aceitava que a ex tivesse contato com outras pessoas. 
> Grávida é agredida pelo ex com socos e pontapés na barriga no ES
De acordo com o delegado Eduardo Costa, plantonista na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a adolescente namorou o acusado por cerca de um ano. Os dois chegaram a morar juntos com a família da vítima e a menor engravidou há sete meses.
Porém, por problemas de relacionamento com a família da namorada, o rapaz decidiu sair da residência. Depois disso, há cerca de dois meses, ele terminou o namoro alegando que não tinha como continuar a relação com os dois morando em casas separadas. 
TIROS E XINGAMENTOS 
 > Adolescente é apreendido por ameaçar ex-namorada de 15 anos em Vitória
"Mesmo tendo terminado o namoro, o acusado não aceitava que ninguém chegasse perto da ex e fazia perseguições. Por volta das 15 horas de hoje (dia 25), ele foi de bicicleta até a rua Pernambuco - onde a adolescente estava sentada na calçada, conversando com um amigo -, deu um tiro para o alto e depois um tiro na direção da ex e do colega dela. Após os disparos, ele ainda xingou o rapaz e o mandou correr", contou o delegado. 
Ainda segundo a DHPP, por pouco, um dos tiros não acertou a grávida. A polícia esteve no local e constatou que o tiro, que acertou um muro, passou a 30 cm de distância da adolescente. A polícia fez rondas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).
> Você sabe reconhecer os sinais de um relacionamento abusivo?

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