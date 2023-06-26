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Preocupação

Após tensão em Vitória, foguetório assusta moradores na região do Jaburu

Clarões no céu e barulhos similares a disparos foram registrados na noite desta segunda-feira (26). Pessoas nos bairros Praia do Suá, Bento Ferreira e Consolação registraram as cenas
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

26 jun 2023 às 19:55

Publicado em 26 de Junho de 2023 às 19:55

Após um final de semana de tensão na Avenida Leitão da Silva, em Gurigica, Vitória, moradores da região do Jaburu, Gurigica e proximidades registraram intenso foguetório — houve relatos de tiros em meio aos fogos — na noite desta segunda-feira (26). Vídeos enviados por leitores de A Gazeta mostram clarões no céu e barulhos similares a disparos de arma, que puderam ser ouvidos também dos bairros Praia do Suá, Bento Ferreira e Consolação.
Os primeiros barulhos de fogos foram ouvidos por volta das 19h e o foguetório prosseguiu por pelo menos 10 minutos, assustando os moradores mais uma vez em pouco mais de 24 horas.
As polícias Civil e Militar foram procuradas para informar o motivo do foguetório e se ele tem ligação com os acontecimentos na Capital capixaba do último domingo (25). 

Relembre 

A madrugada de domingo (25) foi de terror na Avenida Leitão da Silva, em Gurigica, Vitória. Uma sequência de disparos terminou com uma parede de hospital perfurado e um paciente, um idoso de 68 anos que estava internado em um leito de uma clínica da região, atingido e morto.
Bala perdida
Daniel Ribeiro Campos da Silva morreu atingido por bala perdida no leito de hospital Crédito: Arquivo de família
Antes da fatalidade, uma série de ocorrências foram registradas em Vitória. Entre elas, o espancamento e morte de um adolescente de 16 anos, identificado como Carlos Eduardo Cabral de Oliveira, que levou aos tiroteios e à tragédia na Capital, com a morte de Daniel Ribeiro Campos da Silva.
Segundo informações de familiares, Daniel estava internado há dois anos em uma clínica de cuidados paliativos Total Health que fica dentro do Complexo Life Vix Mall, no quinto andar, ao lado do hospital MedSênior, após ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC). A bala teria atravessado a parede e atingido o paciente na têmpora.

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