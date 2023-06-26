Após tensão em Vitória, foguetório assusta moradores na região do Jaburu

A Gazeta mostram clarões no céu e barulhos similares a disparos de arma, que puderam ser ouvidos também dos bairros Praia do Suá, Bento Ferreira e Consolação. Após um final de semana de tensão na Avenida Leitão da Silva, em Gurigica, Vitória , moradores da região do Jaburu, Gurigica e proximidades registraram intenso foguetório — houve relatos de tiros em meio aos fogos — na noite desta segunda-feira (26). Vídeos enviados por leitores demostram clarões no céu e barulhos similares a disparos de arma, que puderam ser ouvidos também dos bairros Praia do Suá, Bento Ferreira e Consolação.

Os primeiros barulhos de fogos foram ouvidos por volta das 19h e o foguetório prosseguiu por pelo menos 10 minutos, assustando os moradores mais uma vez em pouco mais de 24 horas.

As polícias Civil e Militar foram procuradas para informar o motivo do foguetório e se ele tem ligação com os acontecimentos na Capital capixaba do último domingo (25).

Relembre

Daniel Ribeiro Campos da Silva morreu atingido por bala perdida no leito de hospital Crédito: Arquivo de família

Antes da fatalidade, uma série de ocorrências foram registradas em Vitória. Entre elas, o espancamento e morte de um adolescente de 16 anos, identificado como Carlos Eduardo Cabral de Oliveira, que levou aos tiroteios e à tragédia na Capital, com a morte de Daniel Ribeiro Campos da Silva.