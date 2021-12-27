Após ser agredida, mulher grávida esfaqueia companheiro na Serra

Uma mulher grávida, de 39 anos, foi espancada pelo companheiro por várias vezes durante o final de semana na Serra , na Grande Vitória . Na tentativa de se livrar de mais uma agressão, ela esfaqueou o agressor na noite deste domingo (26).

O homem de 41 anos foi encontrado ferido, por policiais militares, em uma calçada do bairro Serra Sede, por volta das 23h, e contou que os golpes de faca foram dados pela esposa. No entanto, ao chegarem à casa do casal, os militares encontraram a mulher muito machucada. Ela foi levada para a Delegacia do Plantão Especializado na Mulher (PEM), em Vitória, mas precisou ser encaminhada para um hospital.

Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória Crédito: Daniela Carla/TV Gazeta

De acordo com a mãe do homem esfaqueado, que mora no mesmo quintal onde o fica a casa do filho e da esposa, a mulher é agredida constantemente. Na noite da última sexta-feira (24), o homem chegou alcoolizado e bateu com uma barra de ferro na cabeça da mulher, que estava dormindo. Já no sábado (25), a vítima foi novamente espancada, ficando com os olhos roxos e o rosto inchado.

Neste domingo (26), a vítima contou que estava na cozinha cortando um alimento quando foi surpreendida novamente pelo agressor, que apertou seu pescoço e a jogou no chão, dando socos e pisoteando-a. A mulher disse que usou a faca que estava em suas mãos para ferir o companheiro.

A Polícia Civil entendeu que a mulher agiu em legítima defesa e a liberou. Já o homem está internado, mas foi preso e está sob escolta policial. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.