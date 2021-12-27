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Para se defender

Após ser agredida, mulher grávida esfaqueia companheiro na Serra

A Polícia Civil entendeu que a mulher agiu em legítima defesa e a liberou. Já o homem está internado, mas foi preso e está sob escolta policial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2021 às 09:11

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 09:11

Uma mulher grávida, de 39 anos, foi espancada pelo companheiro por várias vezes durante o final de semana na Serra, na Grande Vitória. Na tentativa de se livrar de mais uma agressão, ela esfaqueou o agressor na noite deste domingo (26).
O homem de 41 anos foi encontrado ferido, por policiais militares, em uma calçada do bairro Serra Sede, por volta das 23h, e contou que os golpes de faca foram dados pela esposa. No entanto, ao chegarem à casa do casal, os militares encontraram a mulher muito machucada. Ela foi levada para a Delegacia do Plantão Especializado na Mulher (PEM), em Vitória, mas precisou ser encaminhada para um hospital.
Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória
Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória Crédito: Daniela Carla/TV Gazeta
De acordo com a mãe do homem esfaqueado, que mora no mesmo quintal onde o fica a casa do filho e da esposa, a mulher é agredida constantemente. Na noite da última sexta-feira (24), o homem chegou alcoolizado e bateu com uma barra de ferro na cabeça da mulher, que estava dormindo. Já no sábado (25), a vítima foi novamente espancada, ficando com os olhos roxos e o rosto inchado.
Neste domingo (26), a vítima contou que estava na cozinha cortando um alimento quando foi surpreendida novamente pelo agressor, que apertou seu pescoço e a jogou no chão, dando socos e pisoteando-a. A mulher disse que usou a faca que estava em suas mãos para ferir o companheiro.
A Polícia Civil entendeu que a mulher agiu em legítima defesa e a liberou. Já o homem está internado, mas foi preso e está sob escolta policial. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.
*Com informações do G1 ES

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