Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Recado em rede social

Polícia conclui investigação sobre ameaça de ataque em escola de Vitória

Um comentário publicado no último dia 12 em uma postagem oficial da escola municipal ameaçava "assassinar o máximo de alunos"
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

27 dez 2021 às 08:25

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 08:25

Escola de Vitória reforça segurança após ameaça em rede social
Escola de Vitória reforça segurança após ameaça em rede social Crédito: Reprodução
Polícia Civil concluiu as investigações do caso da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Maria Stella de Novaes, que fica no bairro Grande Vitória, na Capital e que recebeu ameaças através do Instagram no último dia 12. Na publicação, o autor fez um comentário dizendo que mataria o máximo de estudantes com arma e canivete. A escola atende crianças e adolescentes de 6 a 15 anos.
No domingo (12), a direção do colégio se deparou com a mensagem ameaçadora em uma postagem sobre o cancelamento das aulas da sexta-feira (10). No comentário, o perfil ameaça cometer na terça-feira (14). A conta não tem nenhuma publicação ou seguidores. "Terça-feira eu entrarei, com um revólver 38, irei assassinar o maior número de alunos que eu conseguir, já aviso de imediato que irei levar vinte munições extras e, para garantir que ninguém saia vivo, levarei um canivete bem afiado", diz o comentário.
Mais informações sobre o caso serão repassadas pela Polícia Civil em coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (27). Assim que houver mais detalhes, a matéria será atualizada.

SEGURANÇA REFORÇADA

Na ocasião da ameaça, a direção da escola informou, em comunicado, que o comentário foi excluído. Ainda assim, acionou a Guarda Municipal e as autoridades responsáveis. O comunicado afirma ainda que só seria permitida a entrada pelo portão menor, sob monitoramento dos guardas municipais, de plantão nos horários de movimentação.
Em nota, a Guarda Municipal informou que o caso seria apurado pela Gerência de Inteligência. Segundo a corporação, a direção da unidade de ensino registrou boletim unificado e agentes estiveram presentes nos horários de entrada e saída dos estudantes.

COMUNIDADE COM MEDO

Uma fonte local ouvida pela reportagem disse que o clima na escola era de ansiedade e medo. Apreensivos, muitos pais não levaram os filhos para o colégio na segunda-feira (13), um dia após a ameaça ser publicada.
“Ficamos sabendo no domingo à noite. Houve um comunicado para os pais. O clima é de ansiedade. A gente nunca passou por isso, então ficamos muito apreensivos e inseguros”, diz.

OUTROS CASOS DE AMEAÇAS

No início de dezembro, conforme mostrou reportagem de A Gazetaum adolescente de 13 anos, morador de Cariacica, foi alvo de uma operação com participação da Polícia Civil, suspeito de planejar um atentado em uma escola da Grande Vitória. Segundo as investigações, que tiveram início no Serviço Secreto dos EUA, a ideia de cometer o crime surgiu após descontentamento pessoal do menor com a queda das notas na escola.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Polícia Civil Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes
Imagem de destaque
João Fonseca supera francês top 30 e avança em Monte Carlo
Imagem de destaque
Aeroporto das Montanhas receberá grandes aviões? Veja como serão os voos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados