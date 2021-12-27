Polícia conclui investigação sobre ameaça de ataque em escola de Vitória

Escola de Vitória reforça segurança após ameaça em rede social Crédito: Reprodução

No domingo (12), a direção do colégio se deparou com a mensagem ameaçadora em uma postagem sobre o cancelamento das aulas da sexta-feira (10). No comentário, o perfil ameaça cometer na terça-feira (14). A conta não tem nenhuma publicação ou seguidores. "Terça-feira eu entrarei, com um revólver 38, irei assassinar o maior número de alunos que eu conseguir, já aviso de imediato que irei levar vinte munições extras e, para garantir que ninguém saia vivo, levarei um canivete bem afiado", diz o comentário.

Mais informações sobre o caso serão repassadas pela Polícia Civil em coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (27). Assim que houver mais detalhes, a matéria será atualizada.

SEGURANÇA REFORÇADA

Na ocasião da ameaça, a direção da escola informou, em comunicado, que o comentário foi excluído. Ainda assim, acionou a Guarda Municipal e as autoridades responsáveis. O comunicado afirma ainda que só seria permitida a entrada pelo portão menor, sob monitoramento dos guardas municipais, de plantão nos horários de movimentação.

Em nota, a Guarda Municipal informou que o caso seria apurado pela Gerência de Inteligência. Segundo a corporação, a direção da unidade de ensino registrou boletim unificado e agentes estiveram presentes nos horários de entrada e saída dos estudantes.

COMUNIDADE COM MEDO

Uma fonte local ouvida pela reportagem disse que o clima na escola era de ansiedade e medo. Apreensivos, muitos pais não levaram os filhos para o colégio na segunda-feira (13), um dia após a ameaça ser publicada.

“Ficamos sabendo no domingo à noite. Houve um comunicado para os pais. O clima é de ansiedade. A gente nunca passou por isso, então ficamos muito apreensivos e inseguros”, diz.

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