Após roubo a posto de combustíveis, polícia faz cerco e prende dois homens

1ª Delegacia Regional de Vitória Crédito: TV Gazeta

Um homem de 30 anos e um jovem de 18 anos foram presos suspeitos de assaltar um posto de combustível na Avenida Maruípe, no bairro Maruípe, em Vitória , na noite de sexta-feira (22). À polícia, Edmilson de Jesus Nunes, 30, teria dito ser motorista de aplicativo.

Um frentista de 43 anos relatou à Polícia Civil que um veículo Voyage branco chegou ao posto às 20h56. Segundo ele, o motorista Edmilson abriu o vidro traseiro e Evandro Bongiovani Nunes, 18, que estava como passageiro, pediu para completar o tanque com gasolina aditivada.

O abastecimento custou R$ 233,69. Ao ser informado sobre o valor, Evandro apontou uma pistola falsa na direção do frentista e anunciou o assalto. Ele não saiu do veículo. O frentista entregou R$ 82,00 e os bandidos fugiram.

Um cliente que estava no posto acionou a Polícia Militar. O cerco eletrônico indicou que o Voyage seguiu pela Avenida Fernando Ferrari sentido ao município da Serra.

Os militares montaram um cerco em Goiabeiras. Quando o veículo passou no cruzamento das avenidas Fernando Ferrari com a Adalberto Simão Nader, Evandro e Edmilson foram presos. De acordo com a polícia, a placa do carro estava adulterada.

Com eles, os PMs encontraram uma pistola falsa, R$ 82, uma faca e um celular.

Aos policiais militares, os dois teriam confessado o assalto ao posto e revelado que praticariam mais crimes na região de Goiabeiras. Os dois foram autuados por roubo e adulteração de veículo.

Os homens foram levados para a 1ª Delegacia Regional em Vitória.