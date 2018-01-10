Após reportagem do Gazeta Online, PM fará patrulha com cães em Ourimar

Policiais com cães farejadores farão patrulha diária no condomínio Ourimar, anunciou o coronel Nylton Crédito: Divulgação / PMES

Gazeta Online publicou, com exclusividade, uma A Polícia Militar fará patrulhamento diário com cães farejadores no condomínio Ourimar, na Serra. A medida foi anunciada nesta quarta (10), no Bom Dia ES, pelo comandante Geral da PM, coronel Nylton Rodrigues, depois que opublicou, com exclusividade, uma reportagem especial sobre o controle do local por traficantes.

"Não vamos tolerar isso. Não vamos admitir que bandidos retirem famílias dos seus lares. Para nós não importa se foi uma família, 10 ou 48, não pode haver nenhum tipo desse caso. Já determinei e a Companhia de Operações com Cães da Polícia Militar fará patrulhamento diário nesse condomínio com nossos cães farejadores. A companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) da PM irá focar as suas ações em Ourimar, para que nós possamos dar uma resposta para as famílias que vivem lá e para que o ambiente familiar retorne ao condomínio", afirmou o coronel em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta.

No ano passado a Polícia Militar realizou nove operações em Ourimar. De acordo com o coronel Nylton Rodrigues, a PM sempre teve conhecimento da situação do condomínio e continuará com os trabalhos no local.

"Traficante não manda em nada. O que a gente tem lá são garotos adolescentes que, infelizmente, já estão no mundo do tráfico, que picham paredes e intimidam pessoas de bem. Nós vamos localizar e prender, assim como fizemos no ano passado, quando prendemos 50 traficantes e homicidas dentro do condomínio Ourimar, só durante o segundo semestre. Nós vamos continuar com essas operações, se for necessário prender 100 traficantes, nós vamos prender", garantiu, antes de completar.

"Nós temos que endurecer a nossa legislação penal, que é de 1940. A sociedade mudou demais de 1940 para cá, tem que endurecer para determinados crimes. Crime como tráfico de drogas, que tenta aterrorizar uma comunidade, esse crime tem que ter uma pena maior. Aquele adolescente que comete esse crime, tem que responder por isso. Mas quem faz isso não somos nós, é lá em Brasília com os nossos deputados federais e senadores", encerrou.

O condomínio

Ourimar foi ocupado por famílias de baixa renda que foram selecionadas para receber os apartamentos. Muitas foram desalojadas pelas fortes chuvas que atingiram o Estado em 2013, outras viviam de aluguel social. Com o custo de R$ 36,5 milhões, o condomínio é dividido em dois blocos, um deles pintado na cor rosa e outro na cor verde. O condomínio foi criado dentro do Programa Minha Casa, Minha Vida.