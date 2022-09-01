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Patrulhamento reforçado

Após rajadas de tiros, polícia descobre depósito do tráfico no Romão

Um suspeito com submetralhadora foi preso nesta quinta-feira (1), mas três conseguiram fugir; eles estavam em local usado para guardar drogas e munições
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

01 set 2022 às 18:49

Publicado em 01 de Setembro de 2022 às 18:49

Quatro suspeitos armados tentaram fugir da PM durante patrulhamento, mas um deles acabou preso, nesta quinta-feira (1º); eles estavam em um local utilizado para guardar drogas e munições
Drogas e munições estavam em uma casa abandonada no bairro Romão; material foi apreendido nesta quinta-feira (1) Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Um dia após o episódio das rajadas de tiros que assustou moradores de diversos bairros de Vitória, a Polícia Militar descobriu um depósito do tráfico de drogas e prendeu um suspeito com uma submetralhadora no Romão nesta quinta-feira (1). De acordo com a PM, o jovem, de 23 anos, tinha saído da cadeia há cerca de um mês.
O tiroteio foi registrado na madrugada de quarta-feira (31), em um ataque de traficantes do Cruzamento à facção atuante no Romão. Na ocasião, um homem morreu e dois ficaram feridos.
"A gente intensificou o patrulhamento nesses locais: Cruzamento, Romão e Forte de São João, em razão dessas ocorrências. Nesse patrulhamento foi verificada movimentação intensa e foram visualizados quatro indivíduos armados", explicou a capitã Karina Bortoluzzi, comandante da 1ª Companhia do 1º Batalhão da Polícia Militar.
De acordo com ela, os suspeitos correram deixando alguns materiais, como celulares, pelo caminho. Três conseguiram fugir, mas um foi capturado.
"Ele tem mais de uma passagem por tentativa de homicídio e mais de uma por porte ilegal de arma de fogo. A submetralhadora estava com ele, em um local que não era habitado e servia como base para guardar materiais ilícitos", disse a comandante.
No local havia:
  • 46 munições;
  • Sete rádios comunicadores;
  • Cinco celulares;
  • Uma balança de precisão;
  • 1.094 pinos de cocaína;
  • Três tabletes de cocaína de aproximadamente 3 kg;
  • Quatro sacolas de cocaína, com cerca de 2,5 kg;
  • 5 kg de tabletes de maconha;
  • Materiais para embalo de drogas.

PRESO TINHA SAÍDO DA CADEIA HÁ UM MÊS

Segundo a comandante, o suspeito chegou a ficar preso por um ano, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, e tinha saído da cadeia há apenas um mês. O nome dele não foi divulgado. "A própria família dele falou que ele tinha saído há pouco tempo", disse Bortoluzzi.

"EMPRESTADO" PARA FACÇÃO

Segundo ela, o suspeito preso não era morador do Romão. "Essa pessoa é de Joana D'arc, mas, desde que saiu da cadeia, estava apoiando o tráfico de entorpecentes da região do Romão. Essa prisão é muito importante porque demonstra que não só o grupo do Romão está lá, mas também pessoas de outros bairros que vão para apoiar esses enfrentamentos de grupos rivais", destacou.

RELEMBRE OS TIROTEIOS

Um ataque de traficantes rivais ao bairro do Romão, em Vitória, deixou um morto e dois feridos entre a madrugada e o início da manhã dessa quarta-feira (31). Moradores relataram que foram cerca de 40 criminosos armados que se envolveram em um tiroteio na região.
Após a intensa troca de tiros, também houve um confronto com a Polícia Militar, segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). As rajadas puderam ser ouvidas em vários bairros da cidade e assustaram moradores.
Vídeos enviados à reportagem de A Gazeta mostram os tiroteios. Nas imagens, é possível ouvir e até ver os disparos efetuados pelos criminosos. Confira abaixo:
A capitã Bortoluzzi explicou que o tiroteio entre criminosos foi motivado pela disputa do controle do tráfico de drogas da região. 
"Ao chegar ao local, houve, sim, confronto com a Polícia Militar. Até o momento, a gente não tem informação de feridos em ação da Polícia Militar, mas por ação dos grupos criminosos. São rivais do Cruzamento e do Romão. São bairros diferentes e confrontos referentes à disputa pelo tráfico, de grupos que têm rivalidade", disse.
Moradores de bairros como Bento Ferreira, Jardim da Penha, Consolação, Santa Cecília, São Cristóvão, Tabuazeiro e Enseada do Suá também relataram ter ouvido barulhos de tiros. Conforme os relatos, os disparos teriam começado por volta das 4h, o que acabou acordando os moradores.

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