Após rajadas de tiros, polícia descobre depósito do tráfico no Romão

Drogas e munições estavam em uma casa abandonada no bairro Romão; material foi apreendido nesta quinta-feira (1) Crédito: Divulgação | Polícia Militar

O tiroteio foi registrado na madrugada de quarta-feira (31), em um ataque de traficantes do Cruzamento à facção atuante no Romão. Na ocasião, um homem morreu e dois ficaram feridos.

"A gente intensificou o patrulhamento nesses locais: Cruzamento, Romão e Forte de São João, em razão dessas ocorrências. Nesse patrulhamento foi verificada movimentação intensa e foram visualizados quatro indivíduos armados", explicou a capitã Karina Bortoluzzi, comandante da 1ª Companhia do 1º Batalhão da Polícia Militar.

De acordo com ela, os suspeitos correram deixando alguns materiais, como celulares, pelo caminho. Três conseguiram fugir, mas um foi capturado.

"Ele tem mais de uma passagem por tentativa de homicídio e mais de uma por porte ilegal de arma de fogo. A submetralhadora estava com ele, em um local que não era habitado e servia como base para guardar materiais ilícitos", disse a comandante.

No local havia:

46 munições;

Sete rádios comunicadores;

Cinco celulares;

Uma balança de precisão;

1.094 pinos de cocaína;

Três tabletes de cocaína de aproximadamente 3 kg;

Quatro sacolas de cocaína, com cerca de 2,5 kg;

5 kg de tabletes de maconha;

Materiais para embalo de drogas.

PRESO TINHA SAÍDO DA CADEIA HÁ UM MÊS

Segundo a comandante, o suspeito chegou a ficar preso por um ano, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, e tinha saído da cadeia há apenas um mês. O nome dele não foi divulgado. "A própria família dele falou que ele tinha saído há pouco tempo", disse Bortoluzzi.

"EMPRESTADO" PARA FACÇÃO

Segundo ela, o suspeito preso não era morador do Romão. "Essa pessoa é de Joana D'arc, mas, desde que saiu da cadeia, estava apoiando o tráfico de entorpecentes da região do Romão. Essa prisão é muito importante porque demonstra que não só o grupo do Romão está lá, mas também pessoas de outros bairros que vão para apoiar esses enfrentamentos de grupos rivais", destacou.

RELEMBRE OS TIROTEIOS

Um ataque de traficantes rivais ao bairro do Romão, em Vitória , deixou um morto e dois feridos entre a madrugada e o início da manhã dessa quarta-feira (31). Moradores relataram que foram cerca de 40 criminosos armados que se envolveram em um tiroteio na região.

Vídeos enviados à reportagem de A Gazeta mostram os tiroteios. Nas imagens, é possível ouvir e até ver os disparos efetuados pelos criminosos. Confira abaixo:

A capitã Bortoluzzi explicou que o tiroteio entre criminosos foi motivado pela disputa do controle do tráfico de drogas da região.

"Ao chegar ao local, houve, sim, confronto com a Polícia Militar . Até o momento, a gente não tem informação de feridos em ação da Polícia Militar , mas por ação dos grupos criminosos. São rivais do Cruzamento e do Romão. São bairros diferentes e confrontos referentes à disputa pelo tráfico, de grupos que têm rivalidade", disse.