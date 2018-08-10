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Morto em casa de shows

Após mais de um ano sem homicídio, Baixo Guandu registra assassinato

Jovem de 20 anos foi baleado em uma casa de show da cidade. A vítima tinha passagens na polícia por tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Último homicídio havia acontecido no dia 11 de junho do ano passado.

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 13:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2018 às 13:40
Matheus Kevin Moreira Wutk foi assassinado em uma casa de shows em Baixo Guandu Crédito: Divulgação/PM
Após um ano e dois meses sem homicídios, Baixo Guandu, no Norte do Estado, registrou um assassinato na madrugada desta sexta-feira (10), em uma casa de shows localizada na BR 259, no bairro Operário. Um criminoso teria pulado o muro do estabelecimento e efetuado diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, o jovem Matheus Kevin Moreira Wutk, de 20 anos.
Segundo a Polícia Militar, uma testemunha contou que o acusado fugiu pelas portas do fundo da casa de shows após balear Matheus. O jovem foi socorrido e levado ao pronto-socorro local por populares, mas não resistiu aos ferimentos e sua morte foi constatada pelo médico de plantão assim que chegou para o atendimento. O médico informou que a vítima foi atingida por um tiro na região do tórax.
Testemunhas disseram para os militares que o suspeito chegou na casa de shows acompanhado de uma mulher, que seria sua namorada, e que ela teria entregado a arma para o acusado atirar em Matheus. A PM realizou buscas no local, mas não encontrou os suspeitos.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, a vítima foi presa por porte ilegal de arma de fogo há dois anos e ainda tinha passagem por tráfico de drogas em Minas Gerais. Agora, a investigação do assassinato fica por conta da Polícia Civil. O último homicídio registrado em Baixo Guandu tinha acontecido no dia 11 de junho do ano passado.
Após mais de um ano sem homicídio, Baixo Guandu registra assassinato

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