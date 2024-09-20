Após jovem ser baleado, moradores protestam contra ação da PM em Vitória

Praça onde ocorreu ação da PM em que jovem foi baleado em Tabuazeiro Crédito: Leitor|A Gazeta

TV Gazeta apurou que os manifestantes afirmavam que o Um protesto de moradores do Morro do Macaco, em Tabuazeiro, Vitória, fechou a Avenida Maruípe na noite desta quinta-feira (19) por 15 minutos. Aapurou que os manifestantes afirmavam que o jovem de 21 anos baleado na praça da região, por volta de duas horas antes da manifestação , seria inocente e com autismo. Já a Polícia Militar afirma que ele é envolvido com o tráfico e não havia registros de que teria alguma deficiência intelectual.

O grupo levantava cartazes pedindo mais segurança. Um morador, que conhecia a vítima do disparo, alegou que o rapaz teria se assustado com os barulhos na praça e que, por isso, correu, sendo baleado.

“Ele é autista, especial. Quando ele está estressado, ele tem o costume de ir para o parque, onde tem o direito do meu filho, do seu, de qualquer um ficar. Autista, quando ele escuta barulho de tiro e fogos, ele corre, eles são assim. E quando ele correu, foi atingido por tiro de fuzil. Ele não estava com pistola, não estava com droga nenhuma”, informou o morador.

Em coletiva de imprensa, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, disse que tudo aconteceu durante um confronto policial, iniciado pelo grupo onde, segundo ele, estava o rapaz baleado.

“Durante um patrulhamento recebemos a informação que diversos traficantes estavam processando drogas num parquinho, em via pública, na frente dos moradores. Nós separamos duas forças táticas e fizemos abordagem a esses indivíduos no parquinho. Eles correram para a região de mata e receberam a equipe com tiros e houve o pronto-revide”, explicou o comandante.