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Após jovem ser baleado, moradores protestam contra ação da PM em Vitória

Militares que foram a pracinha de Tabuazeiro para averiguar denúncia de tráfico teriam sido recebidos com tiros; um homem de 21 anos foi baleado
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

19 set 2024 às 21:59

Publicado em 19 de Setembro de 2024 às 21:59

Praça onde ocorreu ação da PM em que jovem foi baleado em Tabuazeiro
Praça onde ocorreu ação da PM em que jovem foi baleado em Tabuazeiro Crédito: Leitor|A Gazeta
Um protesto de moradores do Morro do Macaco, em Tabuazeiro, Vitória, fechou a Avenida Maruípe na noite desta quinta-feira (19) por 15 minutos. A TV Gazeta apurou que os manifestantes afirmavam que o jovem de 21 anos baleado na praça da região, por volta de duas horas antes da manifestação, seria inocente e com autismo. Já a Polícia Militar afirma que ele é envolvido com o tráfico e não havia registros de que teria alguma deficiência intelectual.
O grupo levantava cartazes pedindo mais segurança. Um morador, que conhecia a vítima do disparo, alegou que o rapaz teria se assustado com os barulhos na praça e que, por isso, correu, sendo baleado.
“Ele é autista, especial. Quando ele está estressado, ele tem o costume de ir para o parque, onde tem o direito do meu filho, do seu, de qualquer um ficar. Autista, quando ele escuta barulho de tiro e fogos, ele corre, eles são assim. E quando ele correu, foi atingido por tiro de fuzil. Ele não estava com pistola, não estava com droga nenhuma”, informou o morador.
Em coletiva de imprensa, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, disse que tudo aconteceu durante um confronto policial, iniciado pelo grupo onde, segundo ele, estava o rapaz baleado.
“Durante um patrulhamento recebemos a informação que diversos traficantes estavam processando drogas num parquinho, em via pública, na frente dos moradores. Nós separamos duas forças táticas e fizemos abordagem a esses indivíduos no parquinho. Eles correram para a região de mata e receberam a equipe com tiros e houve o pronto-revide”, explicou o comandante.
O comandante-geral da Polícia Militar disse que o jovem tem passagem na polícia por tráfico de drogas em 2023. Na época, ele foi conduzido a uma delegacia e autuado em flagrante pelo crime. Conforme o coronel, o rapaz estava com uma arma israelense 9 mm, com forte poder de fogo.

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