Criminosos roubaram R$ 500 de taxista morto em porta-malas na Serra

Erivelton de Andrade Agostinho, V. “Nego, de 22 Anos e Verônica Barbosa de Andrade, de 44 Anos (presos) e Heric da Silva Fidelis de Miranda, 22 anos (foragido) Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O valor levado pelos acusados do latrocínio (roubo seguido de morte) do taxista José Herculano Marques, de 75 anos , foi R$ 500, quantia que ainda foi dividida pelos três suspeitos do crime: Erivelton de Andrade Agostinho, vulgo “Nego”, de 22 anos, Verônica Barbosa de Andrade, de 44, e Heric da Silva Fidelis de Miranda, 22.

Segundo informações divulgadas pelo chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, R$ 200 ficaram com Verônica, R$ 200 com Heric e Erivelton recebeu R$ 100.

Verônica e Erivelton foram presos em julho deste ano em Nova Brasília, Cariacica . Já o terceiro acusado do crime fugiu para Minas Gerais e é procurado pela polícia. O trio foi indiciado por latrocínio (roubo seguido de morte) e já são réus em ação penal.

O taxista morreu de infarto devido às condições às quais foi submetido após ser rendido e abandonado por criminosos, em março deste ano, na Serra. Ele foi abordado por um trio no ponto de táxi no bairro Itacibá, em Cariacica. Os criminosos pediram uma corrida, mas, na verdade, queriam roubar dinheiro da vítima. Após concluírem o objetivo, eles deixaram a vítima presa no porta-malas, debaixo do sol.

Dinâmica do crime

José Herculano Marques tinha 75 anos e trabalhava como taxista há 35 em Cariacica Crédito: Acervo pessoal

Segundo o chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, a polícia suspeitava que um dos criminosos conhecia a vítima, pois no dia do crime, José era o quarto da fila dos táxis e, ainda assim, foi o escolhido pelo trio.

A suspeita se confirmou no decorrer das investigações.

"A mulher (Verônica) conhecia a vítima e virou amiga (do taxista). Ela costumava frequentar a praça de Itacibá e conversava com ele. Durante as conversas, ela percebeu que a vítima andava com grande quantia de dinheiro" Delegado Rodrigo Sandi Mori - Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra

Após serem presos, mãe e filho contaram como aconteceu o crime. No dia do crime, Heric estava com uma faca de cozinha, Verônica com facão e Erivelton com um simulacro.

Conforme relatou o delegado Rodrigo Sandi Mori, Verônica, por conhecer a vítima, Verônica pediu a corrida e o trio embarcou. Eles seguiram pela BR 101 e quando chegaram perto do local do crime, Heric anunciou o assalto.

Verônica pegou o dinheiro da vítima, cerca de R$ 500. Os três em comum acordo colocaram no porta-malas e seguiram até o local onde o táxi foi abandonado - próximo à região do Contorno do Mestre Álvaro. Antes de fugirem, Erivelton furou o pneu dianteiro do táxi. O carro fica no sol. Dentro do porta-malas, José ainda estava vivo. Ele ficou pelo menos seis horas lá, lutando pela sobrevivência.

Depois, eles dividiram o dinheiro roubado, R$ 200 ficou com Verônica e R$ 200 Heric e R$ 100 de Erivelton.

Imagens ajudaram a polícia

Em março deste ano, a polícia divulgou imagens que mostram o trio minutos antes de eles chegarem ao ponto de táxi (confira acima). José Herculano trabalhava há 35 anos no mesmo local, e tinha o hábito de guardar dinheiro em espécie no bolso, além de deixar as notas em uma bolsa dentro do veículo.

Foram estas imagens que ajudaram a polícia. “Logo após divulgarmos as imagens, monitoramos o 181 (Disque Denúncia) em tempo real e no mesmo dia, chagaram 10 denúncias qualificando os suspeitos e os possíveis endereços”, disse o titular da DHPP da Serra.

Testemunhas reconheceram o trio e, com base na identificação, a polícia representou pela prisão dos suspeitos. Ainda após a divulgação do vídeo, Heric fugiu para Minas Gerais. No dia 19 de julho, Verônica foi presa na praça de Nova Brasília, em Cariacica. No dia de 30 de julho, o filho dela, Erivelton foi preso no mesmo bairro.