Após foto em hotel, homem é preso com armas furtadas de delegacia no ES

Após ter a audácia de furtar duas armas na 15ª Delegacia Regional de Colatina, um homem de 28 anos foi preso em um hotel no Centro do município, na noite desta terça-feira (09). Tayrone Oscar de Assis David confessou que estava com as armas.
Segundo a Polícia Militar, o acusado de ter praticado o furto postou nas redes sociais uma foto em um hotel da cidade após sair de sua casa com uma mochila preta. Buscas foram realizadas e, logo em seguida, Tayrone foi localizado.
O criminoso foi abordado dentro do quarto onde havia se hospedado, mas nada de ilícito foi encontrado com ele. Em conversas com os militares, o suspeito confessou a posse das armas furtadas da delegacia e disse que elas estavam guardadas dentro de uma sacola preta, em cima da cama.
A equipe policial encontrou e apreendeu uma pistola 840 Taurus calibre 40, carga da Polícia Civil, com 14 munições intactas, e um revólver Taurus calibre 357 com cinco munições intactas. Ainda de acordo com a PM, Tayrone foi conduzido à 15ª Delegacia Regional de Colatina.
Em nota, a Polícia Civil informou que o acusado foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de uso restrito, e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Colatina. O procedimento foi encaminhado para a Delegacia de Investigações Criminais (Deic) de Colatina, para apurar o furto e realizar o indiciamento.
