Após denúncias, PM acaba com quatro bailes funk em Vitória e Serra

Seis simulacros de arma de fogo; um revólver, calibre 38, com quatro munições intactas; 101 frascos de loló; 25 pinos de cocaína; quatro frascos de lança perfume; uma bucha de maconha e um rádio comunicador Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Quatro bailes funk clandestinos foram fechados pela Polícia Militar na madrugada de domingo (14), nos municípios de Vitória e Serra. Durante a ação, foram apreendidos vários tipos de drogas, armas, munições, carregadores e radiocomunicadores. Ninguém foi preso.

Na Serra, a ação da polícia ocorreu após receber denúncias anônimas de que uma festa clandestina (Baile do Mandela) estaria acontecendo e indivíduos armados estariam vendendo drogas no no bairro Enseada de Jacaraípe. Equipes da Força Tática da Polícia Militar foram ai local. Com a chegada da polícia, diversas pessoas fugiram e outras foram abordadas e liberadas, pois não carregavam nada ilícito.

Os policiais realizaram buscas no local e encontraram seis armas falsas, um revólver calibre 38 com quatro munições intactas, 101 frascos de loló, 25 pinos de cocaína; quatro frascos de lança perfume, uma bucha de maconha e um rádio comunicador.

Segundo a Secretaria de Defesa Social da Serra, outros dois bailes foram fechados no município durante a mesma madrugada: um em Nova Almeida e outro em Serra Dourada I. Porém, mais detalhes sobre as ocorrências não foram divulgados.

Ninguém foi detido e todo o material apreendido foi entregue à Delegacia Regional da Serra.

Já em Vitória, a Polícia Militar recebeu informações de que estaria acontecendo um festa clandestina conhecida como "Baile do Mandela", no bairro Bela Vista, em Vitória. Segundo a denúncia, havia pessoas armadas e o alto barulho perturbava o sossego dos moradores.

Viaturas da Força Tática foram ao local e, segundo a PM, os policiais foram recebidos com agressividade por pessoas que arremessaram pedras, garrafas e tentaram agredir fisicamente os policiais. Ainda de acordo com a PM, para tentar cessar o ataque, os policiais fizeram disparos de bala de borracha, lançaram bomba de efeito moral e usaram spray de pimenta.