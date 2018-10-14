Após denúncias, PM acaba com quatro bailes funk em Vitória e Serra

Quatro bailes funk clandestinos foram fechados pela Polícia Militar na madrugada de domingo (14), nos municípios de Vitória e Serra. Durante a ação, foram apreendidos vários tipos de drogas, armas, munições, carregadores e radiocomunicadores. Ninguém foi preso.
Na Serra, a ação da polícia ocorreu após receber denúncias anônimas de que uma festa clandestina (Baile do Mandela) estaria acontecendo e indivíduos armados estariam vendendo drogas no no bairro Enseada de Jacaraípe. Equipes da Força Tática da Polícia Militar foram ai local. Com a chegada da polícia, diversas pessoas fugiram e outras foram abordadas e liberadas, pois não carregavam nada ilícito.
Os policiais realizaram buscas no local e encontraram seis armas falsas, um revólver calibre 38 com quatro munições intactas, 101 frascos de loló, 25 pinos de cocaína; quatro frascos de lança perfume, uma bucha de maconha e um rádio comunicador.
Segundo a Secretaria de Defesa Social da Serra, outros dois bailes foram fechados no município durante a mesma madrugada: um em Nova Almeida e outro em Serra Dourada I. Porém, mais detalhes sobre as ocorrências não foram divulgados.
Ninguém foi detido e todo o material apreendido foi entregue à Delegacia Regional da Serra.
Já em Vitória, a Polícia Militar recebeu informações de que estaria acontecendo um festa clandestina conhecida como "Baile do Mandela", no bairro Bela Vista, em Vitória. Segundo a denúncia, havia pessoas armadas e o alto barulho perturbava o sossego dos moradores.
Viaturas da Força Tática foram ao local e, segundo a PM, os policiais foram recebidos com agressividade por pessoas que arremessaram pedras, garrafas e tentaram agredir fisicamente os policiais. Ainda de acordo com a PM, para tentar cessar o ataque, os policiais fizeram disparos de bala de borracha, lançaram bomba de efeito moral e usaram spray de pimenta.
Após os participantes dispersarem-se do local, além de alguns suspeitos fugirem pulando muros e passando por dentro de quintais de casas da região, buscas foram realizadas. Em um terreno baldio foram localizados uma submetralhadora de fabricação caseira, calibre 380 com carregador alongado, cinco munições calibre 380, quatro pistolas falsas e um rádio comunicador.