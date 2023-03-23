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Após denúncias de maus-tratos, filhote de cachorro é resgatado na Serra

Leitora de A Gazeta informou que um cãozinho passava o dia preso em uma caixa d'água; reportagem entrou em contato com a CPI dos maus-tratos, que o resgatou

Publicado em 23 de Março de 2023 às 16:47

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

23 mar 2023 às 16:47
Após denúncia de uma leitora de A Gazeta, que entrou em contato com a reportagem para pedir ajuda, um filhote de cachorro foi resgatado na tarde desta quarta-feira (22), em São Francisco, região de Jacaraípe, na Serra
A leitora, de 49 anos, entrou em contato com a reportagem nessa terça-feira (21) e contou que há um mês o animal estava em uma situação de maus-tratos. Ela informou que ele passava 24 horas preso em uma caixa d'água, sendo alimentado somente uma vez ao dia. O animal ficava exposto ao sol e calor e a água e ração ficavam fora da caixa, o que impossibilitava o animal de se alimentar e hidratar.
Ela já havia denunciado o caso à prefeitura do município e através do (181), mas a situação persistia. A reportagem de A Gazeta acionou a Prefeitura da Serra, a Secretaria de Segurança (Sesp), para questionar o que estava sendo feito após a denúncia.
A prefeitura informou ter ido ao lugar indicado, mas que não encontrou o endereço. Já a Sesp, disse que a denúncia havia sido encaminhada às autoridades responsáveis (Polícia Civil, Polícia Militar, prefeitura e Guarda Municipal de Serra) conforme papel do Disque-Denúncia 181.
Após denúncias de maus-tratos, filhote de cachorro é resgatado na Serra
Diante disso, a reportagem de A Gazeta encaminhou a denúncia a CPI dos maus-tratos, presidida pela deputada Janete de Sá. Juntamente com a PM e a Prefeitura da Serra, eles foram o local nessa quarta-feira (22) e fizeram diligências. 
Foi constatado a situação de maus-tratos e o animal foi resgatado. Segundo a CPI dos maus-tratos, o tutor do animal responderá pelo crime de maus-tratos.
“Mais uma vez um animal indefeso é vítima da crueldade humana. A CPI vai continuar trabalhando para dar voz e vez aos animais do nosso Espírito Santo”, comentou a deputada Janete de Sá.
Segundo a Prefeitura da Serra, o animal está sob a tutela do município e o caso será enviado para o Ministério Público.

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