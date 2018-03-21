Após cirurgia de três horas, PM baleado segue em estado gravíssimo

O soldado Afonso Miller Costa de Mello foi baleado nesta terça-feira (20) Crédito: Reprodução/Facebook

O policial militar Afonso Miller Costa de Mello baleado na cabeça durante um atentado em São Torquato, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (20), permanece em estado gravíssimo. A informação foi confirmada pela reportagem. De acordo com a Polícia Militar, o soldado passou por uma cirurgia de emergência no crânio no Hospital São Lucas, em Vitória. O procedimento durou cerca de três horas.

O militar continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital e, mesmo após a realização da cirurgia, os médicos avaliam o quadro como sendo muito delicado. De acordo com informações do hospital, Afonso tem um prazo de 48 horas para reagir.

Abatidos com o ocorrido, familiares do soldado, que estavam no hospital acompanhando a cirurgia, deixaram o local sem falar com a imprensa.

O CRIME

O soldado da Polícia Militar Afonso Miller Costa de Mello foi baleado na cabeça após sair de um treino de jiu-jitsu em uma academia no bairro São Torquato, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (20).

Dois bandidos, que estavam na esquina da Rua César Alcure, se aproximaram do soldado e um dos criminosos efetuou um disparo na cabeça do PM.

Após o disparo, os bandidos fugiram em direções opostas. O soldado foi cambaleando e se arrastando para o meio da rua, momento em que a delegada Arminda Rodrigues passou pelo local em uma viatura descaracterizada da Polícia Civil e prestou socorro ao soldado.