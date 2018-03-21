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Crime

Após cirurgia de três horas, PM baleado segue em estado gravíssimo

Soldado Afonso Miller Costa de Mello passou por uma cirurgia de emergência no Hospital São Lucas, em Vitória

Publicado em 20 de Março de 2018 às 21:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2018 às 21:11
O soldado Afonso Miller Costa de Mello foi baleado nesta terça-feira (20) Crédito: Reprodução/Facebook
O policial militar Afonso Miller Costa de Mello baleado na cabeça durante um atentado em São Torquato, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (20), permanece em estado gravíssimo. A informação foi confirmada pela reportagem. De acordo com a Polícia Militar, o soldado passou por uma cirurgia de emergência no crânio no Hospital São Lucas, em Vitória. O procedimento durou cerca de três horas.
O militar continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital e, mesmo após a realização da cirurgia, os médicos avaliam o quadro como sendo muito delicado. De acordo com informações do hospital, Afonso tem um prazo de 48 horas para reagir.
Abatidos com o ocorrido, familiares do soldado, que estavam no hospital acompanhando a cirurgia, deixaram o local sem falar com a imprensa.
O CRIME
O soldado da Polícia Militar Afonso Miller Costa de Mello foi baleado na cabeça após sair de um treino de jiu-jitsu em uma academia no bairro São Torquato, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (20).
Dois bandidos, que estavam na esquina da Rua César Alcure, se aproximaram do soldado e um dos criminosos efetuou um disparo na cabeça do PM.
Após o disparo, os bandidos fugiram em direções opostas. O soldado foi cambaleando e se arrastando para o meio da rua, momento em que a delegada Arminda Rodrigues passou pelo local em uma viatura descaracterizada da Polícia Civil e prestou socorro ao soldado.
Com ajuda do outro PM, ele foi colocado no bando de trás do carro e levado para o Hospital São Lucas, em Vitória, onde deu entrada na unidade em estado gravíssimo.

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