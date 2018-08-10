Após atestado, processo que investiga confusão entre PMs é paralisado

A briga, que envolveu também as namoradas dos policiais, foi flagrada pelas câmeras de videomonitoramento da prefeitura Crédito: Reprodução

Em junho, dois soldados da Polícia Militar foram parar na delegacia após uma grande confusão em um bar de Coqueiral de Itaparica , em Vila Velha. A briga, que envolveu também as namoradas dos policiais, foi flagrada pelas câmeras de videomonitoramento da prefeitura. Houve correria, cadeiras jogadas para o alto e até disparo de arma de fogo. Quase dois meses depois, o processo administrativo a que deveriam responder segue parado porque os policias apresentaram atestado médico.

O episódio aconteceu no dia 17 de junho. No dia seguinte, os soldados Jociel de Lucena Santana e Jean Bispo de Jesus foram afastados de suas funções, mas até hoje o processo administrativo que investiga o caso segue sem conclusão. Por nota, a Polícia Militar informou que "os militares apresentaram atestado médico" e que, só após o parecer da Junta Militar de Saúde, "o procedimento seguirá os tramites".

CONDUTA AGRESSIVA

Na época em que o caso aconteceu, o diretor da Corregedoria da PM, coronel Arilson Marcelo Martinelli, afirmou que as punições aos militares poderiam variar de uma advertência até a expulsão da corporação.

Condutas violentas e agressivas não são esperadas de nenhum cidadão, muito menos de um policial militar, afirmou na ocasião.

VÍDEO

A briga aconteceu por volta das 5h30 quando o soldado Jociel de Lucena Santana, que não teve a idade revelada, começou a puxar a namorada, Natiele Monteiro Pereira, de 23 anos, para fora do bar. A guarda não informou o motivo do desentendimento dos dois. Mas nas imagens gravadas pela prefeitura é possível ver que a jovem tenta se desvencilhar das mãos do namorado. Os dois chegam a cair juntos no chão. Depois que levantam, Jociel a segura e a encurrala contra um carro, pressionando os braços de Natiele enquanto ela tenta se soltar.

O vídeo mostra que algumas pessoas tentam intervir na situação, aparentemente pedindo para o policial soltar a mulher. Nesse momento, uma jovem que presencia ação, identificada como Sandra Santos Pereira, 23 anos, namorada do outro soldado, Jean Bispo de Jesus, se aproxima e tenta intervir também. Ela começa a discutir com Jociel e ele acaba soltando a namorada para continuar a briga com Sandra.

Nesse momento, o soldado Jean Bispo, namorado de Sandra, se aproxima. Jean saca uma arma e aponta para o PM que discutiu com as duas mulheres. Jociel, que iniciou a briga, também saca a arma e os dois policiais ficam por alguns segundos um apontando a arma para o outro. É quando Sandra saca um objeto da bolsa, semelhante a um spray, e joga o conteúdo em direção aos olhos do PM Jociel, que começou a briga com a namorada. Visivelmente com dificuldades de enxergar e com as mãos nos olhos, o soldado dá um tiro em direção ao chão e se afasta.

Ao perceber a situação, Natiele, que há poucos minutos estava sendo arrastada pelo namorado policial, se aproxima de Sandra, que interferiu na ação, e as duas iniciam uma discussão. O soldado Jean tenta afastar as duas. Mas Sandra saca a arma dele e aponta em direção à Natiele. Jean consegue recuperar a arma de volta, mas a discussão entre elas evolui para uma luta corporal entre as duas.

Jean tentou separar as duas o tempo todo. Quando finalmente elas se separaram, o PM Jociel, que iniciou a briga, se aproxima. Correndo, ele tenta dar um chute na mulher de Jean. Depois, encurrala o casal para dentro do bar, arremessando as cadeiras e objetos que encontra pela frente.

Funcionários e clientes ficaram desesperados e saíram correndo do local. Jean e Sandra ficaram dentro do estabelecimento até que os funcionários do bar conseguiram segurar o PM Jociel que iniciou toda a briga. No meio da confusão, Natiele, que foi arrastada por Jociel no início da briga, chegou a desmaiar.