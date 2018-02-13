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Carnaval

Após assassinato, foliões lotam Manguinhos e polícia aparece em peso

Com segurança reforçada, região estava diferente do domingo e de outros dias do verão, segundo comerciantes e moradores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2018 às 22:32

Publicado em 12 de Fevereiro de 2018 às 22:32

O clima de carnaval em Manguinhos, na Serra, não mudou na tarde desta segunda-feira (12), mesmo após a morte de um jovem em meio à folia na noite de domingo. As marcas de sangue ainda estavam na placa Eu Amo Serra, perto de onde ele morreu. Segurança tinha: muitas viaturas da PM e da Guarda Municipal, policiamento a pé e até vans. Coisa diferente do domingo e durante todo o verão, segundo quem convive no local.
Moradores e comerciantes reclamam que a polícia tem deixado parte do balneário desprotegida no verão. E isso acaba atraindo criminosos. Você vê lá na entrada de Manguinhos um carro com três ou quatro policiais. Hoje está perfeito. Quisera Deus fosse assim direto, afirmou uma ambulante que trabalha no local há cerca de 18 anos.
O garçom de um restaurante em Manguinhos relata que, devido à falta de policiamento, muita gente têm levado até caixas de som com música alta.
É ruim. Tem vez que tem policiamento e outra não tem. Os caras ligam som alto com músicas que as pessoas às vezes não gostam e isso afasta nosso público, reclama. Assista no vídeo como foi a movimentação nesta segunda-feira:
PLANEJAMENTO
A presidente da Associação de Moradores de Manguinhos, Márcia Montarroyos, lembra que houve um planejamento para o carnaval na região, com reuniões com polícia e prefeitura. Ela afirma que pediu que a PM cercasse as entradas do balneário. 
Eu percebi uma falha da PM no sábado, com entradas sem proteção. Aí os criminosos entram e saem. Pedimos policiamento até quando não tivesse uma pessoa no balneário. Agora estamos em luto porque queríamos um carnaval de paz, em família, como foi no sábado, lamenta.
Márcia lembra que entre os problemas na região estão os assaltos em algumas importantes avenidas. Sobre o som alto, a prefeitura disse que está fiscalizando, mas que caixas de som são permitidas com até 55 decibéis de volume.
IMPOSSÍVEL ONIPRESENÇA POLICIAL
A Polícia Militar respondeu, em nota, que manteve o reforço de policiamento da mesma forma desde o início da Operação Verão. Foram empenhados alunos do Curso de Formação de Sargentos, Força Tática e viaturas extras, todos atuando no foco da festa e nas imediações, conforme demanda, afirmou.
A corporação justificou que o homicídio em Manguinhos está relacionado a outras atividades criminosas. Infelizmente por impossibilidade da onipresença policial, não pôde ser evitado. A PMES orienta a população a acioná-la em casos de crimes em andamento ou prestes a ocorrer, via 190, e denunciando criminosos nos casos de crimes já ocorridos via 181, finalizou a nota.
Além da dona de casa, outras três pessoas foram baleadas. Um rapaz de 18 anos também recebeu alta. Uma jovem de 24 anos está em estado grave e outro rapaz, de 27 anos, passou por cirurgia e está em estado estável.

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