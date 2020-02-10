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Violência

Após assassinato, bairro da Serra amanhece com avisos de toque de recolher

Um homicídio foi registrado em Chácara Parreiral na noite deste domingo (09), enquanto outros dois homicídios aconteceram em Central Carapina

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 11:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2020 às 11:57
Comércio de Chácara Parreiral fechou as portas na manhã desta segunda-feira (10) Crédito: Kaique Dias
O bairro Chácara Parreiral, na Serra, amanheceu com o comércio fechado e ruas em silêncio nesta segunda-feira (10). Sem abrir, alguns estabelecimentos estavam com avisos de "toque de recolher" e uma escola da região teria dispensados os alunos e orientado os pais a levarem as crianças para casa. A noite de domingo (09) foi de violência, com um homicídio registrado no bairro.
De acordo com a Polícia Civil, um homem de 22 anos foi morto a tiros, por volta das 18 horas deste domingo (09), em Chácara Parreiral. Também na Serra, um duplo homicídio foi registrado no bairro Central Carapina: um jovem de 17 anos, e outro de 22 anos, foram mortos a tiros por volta das 20 horas.
Cartaz colado em porta avisa sobre toque de recolher Crédito: Kaique Dias
Durante a tarde, o comércio continuou fechado e poucas pessoas se arriscaram a sair na rua. A Polícia Militar (PM) realizou monitoramento na região por meio de viaturas. Por nota, a PM informou que "devido as circunstâncias o policiamento na região foi reforçado".

TIROTEIO PRÓXIMO A ESCOLA

Moradores do bairro Chácara Parreiral contaram que houve um tiroteio próximo à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Iracema Conceição Silva e que, por conta disso,  criminosos pediram para os comerciantes abaixarem as portas. O toque de recolher foi dado no começo da manhã, por volta das 7 horas. A escola em questão está aberta, mas muito pais foram ao local buscar os filhos.
Por nota, a Secretaria do Estado de Educação (Sedu) informou que a escola Iracema Conceição Silva está funcionando normalmente nesta segunda-feira (10)

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SOBRE O HOMICÍDIO EM CHÁCARA PARREIRAL

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
Em nota, a Polícia Civil informa que até o momento nenhum suspeito foi detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra, e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico.

SOBRE O DUPLO HOMICÍDIO EM CENTRAL CARAPINA

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
Os corpos das duas vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem liberados pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico.
A Polícia Civil informa que até o momento nenhum suspeito foi detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra, e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta

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