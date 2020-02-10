Após assassinato, bairro da Serra amanhece com avisos de toque de recolher

Comércio de Chácara Parreiral fechou as portas na manhã desta segunda-feira (10) Crédito: Kaique Dias

O bairro Chácara Parreiral, na Serra , amanheceu com o comércio fechado e ruas em silêncio nesta segunda-feira (10). Sem abrir, alguns estabelecimentos estavam com avisos de "toque de recolher" e uma escola da região teria dispensados os alunos e orientado os pais a levarem as crianças para casa. A noite de domingo (09) foi de violência, com um homicídio registrado no bairro.

De acordo com a Polícia Civil, um homem de 22 anos foi morto a tiros, por volta das 18 horas deste domingo (09), em Chácara Parreiral. Também na Serra, um duplo homicídio foi registrado no bairro Central Carapina: um jovem de 17 anos, e outro de 22 anos, foram mortos a tiros por volta das 20 horas.

Cartaz colado em porta avisa sobre toque de recolher Crédito: Kaique Dias

Durante a tarde, o comércio continuou fechado e poucas pessoas se arriscaram a sair na rua. A Polícia Militar (PM) realizou monitoramento na região por meio de viaturas. Por nota, a PM informou que "devido as circunstâncias o policiamento na região foi reforçado".

TIROTEIO PRÓXIMO A ESCOLA

Moradores do bairro Chácara Parreiral contaram que houve um tiroteio próximo à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Iracema Conceição Silva e que, por conta disso, criminosos pediram para os comerciantes abaixarem as portas. O toque de recolher foi dado no começo da manhã, por volta das 7 horas. A escola em questão está aberta, mas muito pais foram ao local buscar os filhos.

Por nota, a Secretaria do Estado de Educação (Sedu) informou que a escola Iracema Conceição Silva está funcionando normalmente nesta segunda-feira (10)

SOBRE O HOMICÍDIO EM CHÁCARA PARREIRAL

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Em nota, a Polícia Civil informa que até o momento nenhum suspeito foi detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra, e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico.

SOBRE O DUPLO HOMICÍDIO EM CENTRAL CARAPINA

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Os corpos das duas vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem liberados pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico.

A Polícia Civil informa que até o momento nenhum suspeito foi detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra, e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.