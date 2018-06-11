Após assassinato, aulas são suspensas em escolas no Morro da Piedade

Cartaz em creche no Morro da Piedade, em Vitória, nesta segunda-feira (11), informa que não terá aula Crédito: Eduardo Dias

No Centro Municipal de Educação Infantil Carlita Pereira, há um cartaz informando que, "conforme orientação da Secretaria de Educação (Municipal), as aulas estarão suspensas hoje, 11/06, no turmo matutino". O comunicado é assinado pela direção da creche. Pais de alunos que foram ao local também confirmaram a informação. No entanto, a Polícia Militar, que está na Piedade, informa que está fazendo a segurança para que escolas funcionem e ônibus circulem normalmente.

PREFEITURA DE VITÓRIA

Por meio de nota, a Secretaria de Educação de Vitória confirma que as aulas foram suspensas no período matutino nas escolas Anacleta Schneider Lucas, São Vicente de Paulo e no CMEI Carlita Correa Pereira, que ficam nos bairros Piedade e Fonte Grande.

TIROTEIOS NO SÁBADO

O clima de medo na Piedade foi intensificado na noite deste sábado (9). Os tiroteios começaram por volta das 20h30, quando cerca de 20 homens armados entraram na comunidade ameaçando moradores. A Polícia Militar foi até o local, chegou a trocar tiros com os bandidos e, durante a madrugada, os tiros chegaram a cessar. No entanto, assim que a PM deixou o local, novos disparos foram feitos e um Walace foi morto.

POLÍCIA MILITAR

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o comandante-geral da PM, coronel Alexandre Ramalho, afirmou que, desde o episódio, os policiais têm percorrido becos e vielas na região. "Não é um policiamento fácil. Temos escoado a nossa tropa até mesmo pelas torres da Fonte Grande, descendo para o Morro do Moscoso, Piedade e Fonte Grande, na tentativa de localizar esses indivíduos".

Mas, segundo Ramalho, a característica desse crime mostra um viés muito forte ligado ao tráfico de drogas, onde bandidos vieram para matar Walace de Jesus, 26 anos, que também já tem passagens por tráfico de drogas e roubo. "Ele é suspeito de um roubo a uma relojoaria no Centro de Vitória. Essa investigação já está com a Polícia Civil. Mas nós podemos assegurar a sociedade de bem da Piedade que a Polícia Militar está aqui para a segurança deles", destaca.

Sobre as escolas, o comandante diz que é uma decisão da gestão funcionar ou não. "Mas nós estamos aqui para garantir o funcionamento das escolas, dos ônibus e o direito de ir e vir das pessoas que queiram entrar e sair das suas comunidades", enfatiza.

Em relação à quantidade de PMs na região, Ramalho ressalta que domingo foi o momento mais tenso."Nós atuamos com aproximadamente 60 policiais no domingo. Estaremos (hoje) ao longo do dia fazendo essa manutenção aqui também pelo clima que, infelizmente, se instala junto a essas pessoas de bem. Mas efetivamente já está comprovado que as pessoas que cometeram esse homicídio não estão neste local. Por isso, nos reforça essa ideia de vir exclusivamente executar esse indivíduo, como se fosse uma vingança. E essa característica é muito marcante nos crimes ligados ao tráfico de entorpecentes", afirma.