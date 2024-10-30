Após assalto a loja, dupla é detida pela Guarda no Centro de Vitória

Faca foi encontrada com suspeito após assalto no Centro de Vitória Crédito: Guarda Municipal de Vitória/Divulgação

Dois homens, de 19 e 30 anos, foram detidos pela Guarda Civil Municipal de Vitória após assaltarem uma loja de lingerie, no Centro da Capital, na tarde desta terça-feira (29). Durante o crime, Rua Barão de Monjardim, um dos suspeitos simulou estar armado e, após invadirem a loja, tomaram o celular e a identidade da vítima.

“Realizávamos patrulhamento quando populares informaram sobre o roubo e as características dos indivíduos. Logo, conseguimos visualizá-los na Praça Oito, demos voz de parada e detivemos um deles. Com o suspeito, localizamos o celular e um documento da vítima. Ele também carregava uma faca”, detalhou o inspetor Eller, da Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

O outro suspeito, no entanto, tentou fugir pelas ruas do Centro, sendo acompanhado pela Central de Monitoramento até a chegada da equipe.

Os dois detidos foram levados para a Delegacia Regional de Vitória. Ainda segundo informações da Guarda, o suspeito de 19 anos não tinha passagens pela polícia. O outro, de 30, já foi detido cinco vezes por roubo, uma vez por tráfico de drogas e outra por dano ao patrimônio público. Ele estava em liberdade por força de alvará de soltura desde o mês de maio.