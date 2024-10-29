Dois homens, de 44 e 64 anos, foram presos em flagrante tentando furtar uma carga de fios e bobinas de cobre, avaliada em aproximadamente R$ 1,2 milhão, em um galpão no bairro Boa Vista I, na Serra , na última quarta-feira (23).

A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Crimes Contra o Transporte de Cargas (DECCT), com apoio da Polícia Militar , que foram até o local após denúncia.

Os homens foram presos enquanto carregavam dois caminhões-baús com os fios e bobinas de cobre. Outros três suspeitos que participavam do furto conseguiram fugir no momento da chegada dos policiais.

Segundo a Polícia Civil , a empresa já vinha sendo monitorada pela equipe de investigação da DECCT devido a um furto recente de material similar. O representante da empresa afirmou que, sem a intervenção policial, o prejuízo poderia ultrapassar R$ 2 milhões, devido ao restante do material no galpão que também poderia ser roubado.

Your browser does not support the audio element. Dupla é flagrada furtando carga de fios cobre avaliada em R$ 1,2 milhão na Serra

Carga de fios e bobinas de cobre estão avaliadas em R$ 1,2 milhão

“As investigações continuam para identificar os outros três indivíduos que fugiram do local, além dos possíveis receptadores do material e os autores do furto anterior. Também buscamos localizar o material subtraído naquela ocasião”, informou o titular da Delegacia Especializada de Crimes Contra o Transporte de Cargas, delegado Christhian Carvalho Waichert.