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Dupla é flagrada furtando carga de fios cobre avaliada em R$ 1,2 milhão na Serra

As bobinas com o material estavam em um galpão no bairro Boa Vista I; homens foram flagrados e presos na última quarta-feira (23)
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

29 out 2024 às 15:38

Publicado em 29 de Outubro de 2024 às 15:38

Dois homens, de 44 e 64 anos, foram presos em flagrante tentando furtar uma carga de fios e bobinas de cobre, avaliada em aproximadamente R$ 1,2 milhão, em um galpão no bairro Boa Vista I, na Serra, na última quarta-feira (23). 
A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Crimes Contra o Transporte de Cargas (DECCT), com apoio da Polícia Militar, que foram até o local após denúncia.
Os homens foram presos enquanto carregavam dois caminhões-baús com os fios e bobinas de cobre. Outros três suspeitos que participavam do furto conseguiram fugir no momento da chegada dos policiais.
Segundo a Polícia Civil, a empresa já vinha sendo monitorada pela equipe de investigação da DECCT devido a um furto recente de material similar. O representante da empresa afirmou que, sem a intervenção policial, o prejuízo poderia ultrapassar R$ 2 milhões, devido ao restante do material no galpão que também poderia ser roubado.
Dupla é flagrada furtando carga de fios cobre avaliada em R$ 1,2 milhão na Serra

Carga de fios e bobinas de cobre estão avaliadas em R$ 1,2 milhão

“As investigações continuam para identificar os outros três indivíduos que fugiram do local, além dos possíveis receptadores do material e os autores do furto anterior. Também buscamos localizar o material subtraído naquela ocasião”, informou o titular da Delegacia Especializada de Crimes Contra o Transporte de Cargas, delegado Christhian Carvalho Waichert.
Os conduzidos foram autuados pelo crime de tentativa de furto na forma qualificada e encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV), permanecendo à disposição da Justiça.

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