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Em Vitória

Após apreensão de adolescentes, moradores hostilizam policiais

Ainda depois disso, mães dos adolescentes apreendidos com drogas foram até a delegacia tirar satisfação com os responsáveis pela operação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2018 às 19:31

Publicado em 24 de Fevereiro de 2018 às 19:31

Apreensão de drogas no Morro do Bonfim, em Vitória Crédito: Katilaine Chagas
A apreensão de dois adolescentes no Morro do Bonfim, em Vitória, acabou em confusão na 1ª Delegacia Regional da cidade neste sábado (24). Cerca de 20 moradores do bairro foram até à delegacia para questionar os policiais quanto ao motivo da prisão. 
De acordo com a Polícia Militar (PM), policiais receberam denúncias de que tinham pessoas armadas no morro. Chegando ao local, eles encontraram os adolescentes com drogas - 35 papelotes de cocaína e 31 buchas de maconha - e um rádio comunicador. No momento da prisão, os adolescentes gritaram, chamando a atenção de moradores, que atacaram os policiais, com xingamentos e até com pedras.
Na descida do morro, os policiais foram surpreendidos com disparos de arma, que também revidaram. Eles tiveram que usar spray de pimenta para conter os moradores. Na confusão, duas adolescentes foram apreendidas por desacato à autoridade. Uma delas teria partido para cima dos policiais e jogado uma pedra e a outra agrediu verbalmente um policial, chamando-o de "nego safado".
A mãe de um dos adolescentes apreendidos com drogas alegou que os meninos são inocentes.  "Queríamos que eles respeitassem os moradores. Alguns respeitam, mas outros não", finalizou.
Com informações de Katilaine Chagas. 

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