Após agressão do marido, mulher aciona a PM e acaba presa

A mulher foi informada na delegacia que havia um mandado contra ela Crédito: Divulgação

Uma mulher de 35 anos foi presa em Pinheiros, Norte do Estado, após acionar a Polícia Militar. Ela havia sido vítima de violência doméstica. No entanto, como tinha um mandado de prisão em aberto, ela acabou sendo presa durante o registro da ocorrência. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (1º).

De acordo com a PM, a mulher contou que foi agredida pelo marido durante a madrugada. O suspeito estava embriagado e também teria tentado estuprá-la. Pela manhã, por volta das 10 horas, o acusado voltou até a casa dela armado e a ameaçou de morte. Ela conseguiu fugir e, imediatamente, chamou a polícia.

Os policiais fizeram buscas nos bairros da cidade, mas não conseguiram localizar o suspeito. Durante o registro do boletim da ocorrência, os militares descobriram a existência do mandado e deram voz de prisão à mulher. Ela foi encaminhada à delegacia e, depois, transferida para o Centro Prisional Feminino de Colatina.