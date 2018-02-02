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Pinheiros

Após agressão do marido, mulher aciona a PM e acaba presa

Segundo a PM, a a mulher tem passagens por furto, dano e desacato
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2018 às 17:28

Publicado em 02 de Fevereiro de 2018 às 17:28

A mulher foi informada na delegacia que havia um mandado contra ela Crédito: Divulgação
Uma mulher de 35 anos foi presa em Pinheiros, Norte do Estado, após acionar a Polícia Militar. Ela havia sido vítima de violência doméstica. No entanto, como tinha um mandado de prisão em aberto, ela acabou sendo presa durante o registro da ocorrência. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (1º).
De acordo com a PM, a mulher contou que foi agredida pelo marido durante a madrugada. O suspeito estava embriagado e também teria tentado estuprá-la. Pela manhã, por volta das 10 horas, o acusado voltou até a casa dela armado e a ameaçou de morte. Ela conseguiu fugir e, imediatamente, chamou a polícia.
Os policiais fizeram buscas nos bairros da cidade, mas não conseguiram localizar o suspeito. Durante o registro do boletim da ocorrência, os militares descobriram a existência do mandado e deram voz de prisão à mulher. Ela foi encaminhada à delegacia e, depois, transferida para o Centro Prisional Feminino de Colatina.
O motivo do mandado não foi informado. Mas, segundo a PM, a foragida tem passagens por furto, dano e desacato.

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