Apontado como executor de filho de pastor é preso em Vitória

Gabriel Alves de Jesus, conhecido como "Neymar" Crédito: Polícia Civil

A prisão foi realizada por policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Outros dois suspeitos de participação no crime já haviam sido presos e um, também apontado como executor, segue foragido.

“O detido tinha mandados de prisão por dois crimes distintos: o primeiro, o assassinato do Matheus Vinícius, no bairro Redenção, e o segundo, uma dupla tentativa de homicídio ocorrida em novembro do ano passado, no bairro São Pedro. Nos dois casos, ele é réu em ação penal de competência do júri”, explicou o titular da DHPP de Vitória, delegado Marcelo Cavalcanti.

Um dos indivíduos que estão presos é Diego dos Santos Loutério, de 21 anos, o "Dieguinho do Salão", detido em 29 de junho. Segundo a Polícia Civil, ele exercia posição de liderança no tráfico de drogas dos bairros São José, Santo André e Redenção, em Vitória, sendo o responsável por emitir a ordem de execução da vítima.

A Polícia Civil informou que Gabriel Alves de Jesus, de 19 anos, o 'Neymar', preso nesta segunda-feira, apontado como executor do crime, confirmou em depoimento que puxou o gatilho e atirou contra a vítima. Ainda resta um foragido: Ruan dos Santos Santana, conhecido como 'Baiano Doido' ou 'Baiano Preto'. A corporação destacou que informações sobre o paradeiro dele podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181.

Três presos e um foragido após a morte de Matheus Silva, de 20 anos Crédito: Reprodução | Polícia Civil

Relembre o crime

Matheus Vinícius da Rocha Silva foi baleado quando jogava futebol no campo conhecido como “Chiqueirão”, no bairro Redenção, em Vitória, em 24 de março deste ano. O pai da vítima, que é pastor, pegou o filho e o levou de carro para o Pronto Atendimento de São Pedro, mas o jovem não resistiu e morreu.