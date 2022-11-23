Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Outros dois foragidos

Suspeito de matar filho de pastor em Vitória é preso na Bahia

Ismael Francisco Azevedo da Silva, de 23 anos, teria fornecido a arma de fogo usado no crime. Homicídio ocorreu em março deste ano, no bairro Redenção
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2022 às 19:21

Publicado em 23 de Novembro de 2022 às 19:21

Jovem foi morto em campo de futebol no bairro São Pedro, em Vitória
Jovem foi morto em campo de futebol em Vitória Crédito: Montagem | Caíque Verli
Um dos quatro suspeitos de matar o filho de um pastor no bairro Redenção, em Vitória, no dia 24 de março deste ano, foi preso pela Polícia Civil da Bahia (PCBA), na Bahia. A prisão ocorreu no município de Salvador em 21 de outubro, mas chegou ao conhecimento da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória nesta semana.
O nome do detido é Ismael Francisco Azevedo da Silva, conhecido como "Baiano Branco", de 23 anos. Ele é réu na ação penal que tramita na 1ª Vara Criminal Privativa do Júri da Capital, juntamente com outros três indivíduos.
  • O mandante do crime, Diego dos Santos Loutério, conhecido como "Dieguinho do salão", está preso.;
  • Um dos executores, Gabriel Alves de Jesus, conhecido como "Neymar", está foragido;
  • Um dos executores, Ruan dos Santos Santana, conhecido como "baiano doido" ou "baiano preto", está foragido;
  • Quem forneceu a arma do crime, Ismael Francisco Azevedo da Silva, conhecido como "baiano branco", foi preso pela Polícia da Bahia.
Um foi preso e outros três estão foragidos após a morte de Matheus Silva, de 20 anos
Dois foram presos e outros dois estão foragidos após a morte de Matheus Silva, de 20 anos Crédito: Reprodução | Polícia Civil
Segundo as investigações, conduzidas pela DHPP de Vitória, os quatro atuaram em conjunto para matar Matheus Vinícius da Rocha Silva, de 20 anos, quando jogava futebol no campo de conhecido como “Chiqueirão”, no bairro Redenção, em Vitória.
Suspeito de matar filho de pastor em Vitória é preso na Bahia
Ismael teria participado efetivamente da execução do crime, indo atrás da vítima momentos antes, além de ter fornecido a arma de fogo. Contra ele havia dois mandados de prisão em aberto, sendo um pelo homicídio do filho do pastor e o outro por envolvimento em uma tentativa de homicídio, também na Capital capixaba. 
Ismael Francisco Azevedo da Silva, de 23 anos
Ismael Francisco Azevedo da Silva, de 23 anos Crédito: Polícia Civil

JOVEM FOI TRATADO COMO X-9, MAS POLÍCIA DIZ QUE ELE NÃO FEZ DENÚNCIAS

Matheus Silva foi morto em março, segundo a polícia, porque teria entregado o grupo criminoso do bairro a rivais, sendo um X-9. No entanto, a informação de que o jovem passaria informações a outro grupo não foi comprovada.
O mandante do crime, de acordo com as investigações, exercia posição de liderança no tráfico de drogas dos bairros São José, Santo André e Redenção, em Vitória, Antes de ser preso, Diego Loutério havia sido abordado por uma equipe da Guarda Municipal de Vila Velha. Na época, ele fugiu, mas abandonou 45 tabletes de maconha.

FILHO DE PASTOR ESTAVA SOZINHO NO BAIRRO QUANDO FOI MORTO

O jovem de 20 anos foi morto a tiros quando estava dentro de um campo de futebol. No dia do crime, a reportagem da TV Gazeta apurou que ao menos três tiros acertaram a vítima: dois no braço e um no peito.
O pai da vítima, que é pastor, pegou o filho e o levou de carro para o Pronto Atendimento de São Pedro, mas o jovem não resistiu e morreu.

Veja Também

Empresário é baleado dentro de carro na Praia de Itaparica, Vila Velha

Polícia prende suspeitos de matar cozinheiro de lanchonete no ES

Morre jovem queimada pela mãe após briga em São Gabriel da Palha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

armas Polícia Civil tráfico de drogas Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados