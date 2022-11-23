Jovem foi morto em campo de futebol em Vitória Crédito: Montagem | Caíque Verli

O nome do detido é Ismael Francisco Azevedo da Silva, conhecido como "Baiano Branco", de 23 anos. Ele é réu na ação penal que tramita na 1ª Vara Criminal Privativa do Júri da Capital, juntamente com outros três indivíduos.

O mandante do crime, Diego dos Santos Loutério, conhecido como "Dieguinho do salão", está preso.;

Um dos executores, Gabriel Alves de Jesus, conhecido como "Neymar", está foragido;

Um dos executores, Ruan dos Santos Santana, conhecido como "baiano doido" ou "baiano preto", está foragido;

Quem forneceu a arma do crime, Ismael Francisco Azevedo da Silva, conhecido como "baiano branco", foi preso pela Polícia da Bahia.

Dois foram presos e outros dois estão foragidos após a morte de Matheus Silva, de 20 anos Crédito: Reprodução | Polícia Civil

Segundo as investigações, conduzidas pela DHPP de Vitória, os quatro atuaram em conjunto para matar Matheus Vinícius da Rocha Silva, de 20 anos, quando jogava futebol no campo de conhecido como “Chiqueirão”, no bairro Redenção, em Vitória.

Your browser does not support the audio element. Suspeito de matar filho de pastor em Vitória é preso na Bahia

Ismael teria participado efetivamente da execução do crime, indo atrás da vítima momentos antes, além de ter fornecido a arma de fogo. Contra ele havia dois mandados de prisão em aberto, sendo um pelo homicídio do filho do pastor e o outro por envolvimento em uma tentativa de homicídio, também na Capital capixaba.

Ismael Francisco Azevedo da Silva, de 23 anos Crédito: Polícia Civil

JOVEM FOI TRATADO COMO X-9, MAS POLÍCIA DIZ QUE ELE NÃO FEZ DENÚNCIAS

Matheus Silva foi morto em março, segundo a polícia, porque teria entregado o grupo criminoso do bairro a rivais, sendo um X-9. No entanto, a informação de que o jovem passaria informações a outro grupo não foi comprovada.

O mandante do crime, de acordo com as investigações, exercia posição de liderança no tráfico de drogas dos bairros São José, Santo André e Redenção, em Vitória, Antes de ser preso, Diego Loutério havia sido abordado por uma equipe da Guarda Municipal de Vila Velha. Na época, ele fugiu, mas abandonou 45 tabletes de maconha.

FILHO DE PASTOR ESTAVA SOZINHO NO BAIRRO QUANDO FOI MORTO

O jovem de 20 anos foi morto a tiros quando estava dentro de um campo de futebol. No dia do crime, a reportagem da TV Gazeta apurou que ao menos três tiros acertaram a vítima: dois no braço e um no peito.