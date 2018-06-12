Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polícia

Aos gritos de 'assassino', namorado de jornalista deixa o DML preso

Hamison dos Santos Nins, foi preso na manhã desta terça-feira (12) enquanto dava aula de português em uma escola municipal, no bairro Alvorada, em Vila Velha

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 15:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2018 às 15:15
Hamison dos Santos Nins foi preso na escola onde dava aula Crédito: Reprodução/Facebook
Aos gritos de "assassino", Hamison dos Santos Nins, de 34 anos, deixou o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, no final da manhã desta terça-feira (12). Ele foi preso, suspeito de matar a jornalista Ana Carolina Sabino, 25 anos. Ela foi encontrada inconsciente após uma suposta tentativa de suicídio, na sala da casa onde morava, em Cidade Continental, na Serra, na madrugada do dia 25 de março.
Hamison dos Santos Nins, foi preso na manhã desta terça-feira (12) enquanto dava aula de Português em uma escola municipal, no bairro Alvorada, em Vila Velha. A polícia chegou a procurar por ele em casa, mas não o encontrou.
No DML, familiares de Ana carolina expressaram todo sentimento de revolta com gritos de "assassino" e pedidos de Justiça. ""Tem que apodrecer no xadrez. Vagabundo. Matador de mulher indefesa, covarde", bradou um familiar.
Hamison dos Santos Nins foi encaminhado para o Presídio de Viana.
Hamison dos Santos Nins foi preso na manhã desta terça Crédito: Reprodução/TV Gazeta
"QUE ELE SEJA JULGADO E PAGUE", DIZ PAI
A notícia da prisão foi recebida com alívio pelo pai da jornalista, o assessor de comunicação Cléber Sabino. "É um misto de sentimentos. A história dele nunca convenceu a gente. No meu entendimento ele matou minha filha duas vezes, primeiro cometeu o crime, depois tentou matar a memória da minha filha, dizendo que ela cometeu suicídio. Vamos torcer para que a justiça seja feita, que ele seja julgado e pague pelo que cometeu", afirmou.
MORTE POR ASFIXIA
O laudo pericial apontou que Ana Carolina morreu por asfixia. Ela deu entrada no Hospital Jayme dos Santos Neves no dia 25 de março, por volta das 2h50, depois de ter sido encontrada inconsciente após uma suposta tentativa de suicídio, na sala da casa onde morava, em Cidade Continental, na Serra.
A jornalista teve uma parada cardíaca antes de chegar ao hospital. Na unidade de saúde, ela teve mais duas paradas cardíacas, sendo a terceira na madrugada do dia 27 de março, quando Ana não resistiu e morreu. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 1ª Reunião da Mobilização Progressista Global, realizado na Feira de Barcelona.
Países que criaram a ONU para garantir a paz viraram senhores da guerra, diz Lula
Imagem de destaque
'Estou em modo sobrevivência': por que ter trabalho na Argentina não é seguro contra pobreza
Imagem de destaque
O que faz de Terence Tao 'o melhor matemático vivo do mundo'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados