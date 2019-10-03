Amigos são assassinados em carro de aplicativo após partida de futebol

Publicado em 3 de outubro de 2019 às 07:08
- Atualizado há 6 anos
Dois amigos foram executados a tiros após uma partida de futebol em Jardim Limoeiro, na Serra, às 21h40 desta quarta-feira (02). De acordo com a polícia, Natan Teixeira Celestino, 19 anos, e Douglas Silva Araújo, 26 anos, foram mortos dentro de um carro de aplicativo.
Após o futebol, a dupla pediu uma viagem do campo até as casas deles, localizadas no mesmo bairro. Natan e Douglas seguiram a corrida em um Cobalt prata. Os dois trabalhavam em uma empresa que presta serviços a uma mineradora.
Segundo a polícia, Natan estava lado do motorista e Douglas no banco de trás. Quando chegaram em casa, na Rua Vitória, e estavam prestes a pagar a corrida, foram abordados por um bandido encapuzado que chegou em um veículo - com modelo não informado.
Armado com uma pistola calibre .40, o criminoso atirou pelo menos 20 vezes contra o Cobalt. Natan e Douglas morreram dentro do veículo. O motorista de aplicativo não ficou ferido. O assassino conseguiu fugir. O crime será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o