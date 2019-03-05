Amigos são assassinados a tiros em Vitória

Carlos Henrique Lima de Araújo, 16 anos, e o auxiliar de serviços gerais Jessé Teodoro Chaves, 25 anos, foram assassinados a tiros Crédito: Bernardo Coutinho

Dois amigos foram assassinados a tiros na região da Grande São Pedro, em Vitória , na madrugada desta terça-feira (05). As vítimas são o estudante Carlos Henrique Lima de Araújo, 16 anos, e o auxiliar de serviços gerais Jessé Teodoro Chaves, 25 anos.

Segundo informações repassadas à Polícia Civil, Carlos Henrique Lima de Araújo, 16 anos, e Jessé Teodoro Chaves, 25 anos, participavam de um churrasco entre amigos na Rua Wilson Toledo, no bairro São José, por volta das 2h desta terça-feira.

Enquanto conversavam com amigos, Carlos Henrique e Jessé foram abordados por um carro preto. Ao menos quatro bandidos desceram do veículo armados e vestidos com coletes à prova de balas e atiraram contra as duas vítimas.

Carlos tentou fugir em uma bicicleta, mas foi perseguido e atingido com 10 tiros. Na hora dos disparos, Jessé também estava em uma bicicleta. Ele levou três tiros e morreu no local. Após o crime, os bandidos fugiram.

A prima de Carlos Henrique, uma auxiliar de serviços gerais de 24 anos, contou que Carlos havia saído de casa para buscar a namorada em uma festa. Ela contou que os familiares foram informados sobre o crime por volta das 3h desta terça-feira.

“Minha tia pediu para ele não sair tão tarde, mas ele saiu para buscar a namorada. Estava tendo uma festa na rua e ele estava junto com esse amigo. Tem tanta coisa acontecendo na região que a gente nem sabe o que motivou isso”, disse a prima do adolescente.

"TINHA VOLTADO A ESTUDAR"

Segundo ela, Carlos foi apreendido por envolvimento com o tráfico de drogas aos 14 anos. Há quatro anos, um irmão dele foi assassinado por envolvimento com o tráfico de drogas. “Devido ao falecimento do irmão dele, ficou revoltado e entrou na vida de crime. Tem um ano que ele tava saindo fora dessa vida e tinha voltado a estudar”, disse a jovem.

A mãe de Jessé, uma doméstica de 51 anos, disse que o filho também tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Ele havia saído de casa para participar de uma festa com amigos. Ainda na madrugada, um cunhado contou a ela sobre a morte do filho. Jessé estava desempregado e deixou dois filhos: uma menina de um ano e um menino de 6 anos.

"SAI DESSA VIDA ENQUANTO É TEMPO"

“Ele nem falou que ia sair de casa porque sabe que eu ficaria preocupada. Pra mim, foi um desespero porque eu não criei meu filho pra viver nessa vida. Sempre dei conselho: ‘meu filho, sai dessa vida enquanto é tempo. Pelo amor de Deus, sai dessa. Seu pai quer ver você trabalhando, criando seus filhos’. E ele ficava calado”, disse a mãe, emocionada.

Os corpos foram levados para o Departamento Médico Legal (DML) na capital. Os crimes serão investigados pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.

DEPOIMENTOS

"Só Deus pra confortar nossos corações"

Eu estava dormindo quando uma prima me ligou dando a notícia de que tinham matado o Carlos. Avisei a mãe dele e a gente foi ao local do crime. Tem tanta coisa na região que a gente não imagina o que pode ter sido o motivo. Antes de acontecer isso, minha tia pediu para o Carlos não sair, mas ele saiu para buscar a namorada. Estava tendo uma festa na rua e ele estava junto com esse amigo. Só Deus pra confortar nossos corações, porque o que vai ficar é saudade. Ele era uma pessoa tão nova, só Deus mesmo. A família lutou para tirar ele dessa vida. Ele era muito inteligente na escola, sempre foi o aluno exemplar, mas se afastou e sempre falava: mãe, eu vou fazer diferente do meu irmão. Mas acabou tendo o mesmo fim do irmão Auxiliar de serviços gerais, 24 anos, prima de Carlos Henrique

"Receber a notícia foi muito difícil"

Quem entra nessa vida tem dois destinos: ou é cadeia ou morte. Receber essa notícia foi muito difícil para mim. Meu cunhado chegou falando: infelizmente, acabaram de matar o Jessé. Eu estou abalada porque eu não esperava. O outro irmão dele tem 22 anos, trabalha e tem uma filha. Eu só dizia coisa boa para o meu filho, mas ele não me ouvia. Eu não sei como eu estou aqui, só pelo amor de Deus. Todo dia eu falava com ele pra sair desse caminho. O pai dele chegou a levar currículos para ele começar a trabalhar e pagar pensão aos filhos, mas foi tarde. Eu não dormia direito, só dormia quando ele chegava cedo em casa. Não sei o que aconteceu, vou esperar a investigação para saber porque meu filho morreu Doméstica, 51 anos, mãe de Jessé



