Amigos matam jovem por vingança após briga em colégio no ES

Victor Manoel Santana dos Santos, 18, e Jean Ribeiro de Souza, 20, estavam armados Crédito: Divulgação | PC

Uma briga antiga de colégio foi o que levou dois amigos a executarem um rapaz de 18 anos, em Planalto Serrano, na Serra. Os assassinos foram presos na tarde desta sexta-feira (15).

Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra, que apurou o caso, foi nesse momento que os dois foram surpreendido por Victor Manoel Santana dos Santos, 18, Jean Ribeiro de Souza, 20, que estavam armados. O jovem Miquéias Reis Coelho, de 18 anos, estava na companhia de um colega enquanto eles aguardavam o horário da pelada, na quarta-feira do dia 19 de dezembro, na pracinha de Planalto Serrano. De acordo com informações da, que apurou o caso, foi nesse momento que os dois foram surpreendido por Victor Manoel Santana dos Santos, 18, Jean Ribeiro de Souza, 20, que estavam armados.

Victor deu cobertura para que Jean fizesse a abordagem. "As investigações apontaram que Jean chegou a questionar Miquéias sobre a presença dele no tráfico de drogas, se ele realmente era integrante e que, ao responder de forma negativa, o executou. No entanto, temos relatos de que o real motivo seria uma vingança de Jean pelo fato do irmão dele e Miquéias terem uma rixa desde o colégio", afirmou o delegado Ramiro Diniz, adjunto da DHPP Serra.

Miquéias e o amigo que o acompanha foram obrigados a deitar no chão, com a barriga para baixo, momento em que Jean atirou várias vezes contra os dois alvos. O colega de Miquéias conseguiu escapar mesmo tendo sido alvo de quatro disparos nas pernas, sendo que dois deles transfixaram. O amigo, porém, acabou morrendo no local.