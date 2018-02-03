Amigos de jovem assassinado em Guarapari se apresentam à polícia

Leandro Vieira Corrêa morreu esfaqueado após discussão em bar Crédito: Ricardo Medeiros

Leandro Vieira Corrêa se apresentaram na Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Guarapari, na tarde desta sexta-feira (02). Eles teriam participado das agressões que acabaram na morte de Edmilson Lima, 43 anos, em uma confusão em um bar de Muquiçaba, em Guarapari, na noite desta quinta-feira (1º). Cinco amigos do estudante de engenhariase apresentaram na Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Guarapari, na tarde desta sexta-feira (02). Eles teriam participado das agressões que acabaram na morte de Edmilson Lima, 43 anos, em uma confusão em um bar de Muquiçaba, em Guarapari, na noite desta quinta-feira (1º).

Segundo o titular da DCCV, o delegado Tarik Souk, todos foram ouvidos e devem responder pelo crime de lesão corporal seguida de morte contra Edmilson, em liberdade.

Instauramos inquérito para individualizar a conduta de cada um. Também buscamos identificar outros dois suspeitos, que não eram amigos de Leandro e que participaram das agressões, explicou o delegado.

Tarik Souk afirmou que também já começou a ouvir testemunhas dos crimes. A princípio, temos que Edmilson estava embrigado e mexendo com os clientes do bar. Sem motivo aparente, puxou a faca que carregava na cintura e esfaqueou Leandro, que estava no local, pontou.

Imagens registradas por câmeras de videomonitoramento de comércios próximos ao bar já foram recolhidas pela equipe policial da DCCV de Guarapari e serão analisadas.