Amigos de jovem assassinado em Guarapari se apresentam à polícia

Cinco amigos do estudante de engenharia Leandro Vieira Corrêa se apresentaram na Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Guarapari, na tarde desta sexta-feira (02). Eles teriam participado das agressões que acabaram na morte de Edmilson Lima, 43 anos, em uma confusão em um bar de Muquiçaba, em Guarapari, na noite desta quinta-feira (1º).
Segundo o titular da DCCV, o delegado Tarik Souk, todos foram ouvidos e devem responder pelo crime de lesão corporal seguida de morte contra Edmilson, em liberdade.
Instauramos inquérito para individualizar a conduta de cada um. Também buscamos identificar outros dois suspeitos, que não eram amigos de Leandro e que participaram das agressões, explicou o delegado.
Tarik Souk afirmou que também já começou a ouvir testemunhas dos crimes. A princípio, temos que Edmilson estava embrigado e mexendo com os clientes do bar. Sem motivo aparente, puxou a faca que carregava na cintura e esfaqueou Leandro, que estava no local, pontou.
Imagens registradas por câmeras de videomonitoramento de comércios próximos ao bar já foram recolhidas pela equipe policial da DCCV de Guarapari e serão analisadas.
O que mais chamou atenção da polícia foi a banalidade da situação. Não há nenhum motivo para Edmilson ter esfaqueado Leandro, não foi premeditado. Ouvimos, inclusive, quem acompanhava Edmilson no bar. Já os amigos de Leandro, inicialmente, agiram pela emoção ao ver o amigo esfaqueado, o que também não justifica o excesso que acabou provocando a morte de Edmilson, pontuou o delegado.