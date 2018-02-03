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Crime

Amigos de jovem assassinado em Guarapari se apresentam à polícia

O grupo teria agredido até à morte Edmilson Lima após ele esfaquear o amigo deles, o estudante Leandro Vieira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2018 às 22:33

Publicado em 02 de Fevereiro de 2018 às 22:33

Leandro Vieira Corrêa morreu esfaqueado após discussão em bar Crédito: Ricardo Medeiros
Cinco amigos do estudante de engenharia Leandro Vieira Corrêa se apresentaram na Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Guarapari, na tarde desta sexta-feira (02). Eles teriam participado das agressões que acabaram na morte de Edmilson Lima, 43 anos, em uma confusão em um bar de Muquiçaba, em Guarapari, na noite desta quinta-feira (1º).
Segundo o titular da DCCV, o delegado Tarik Souk, todos foram ouvidos e devem responder pelo crime de lesão corporal seguida de morte contra Edmilson, em liberdade.
Instauramos inquérito para individualizar a conduta de cada um. Também buscamos identificar outros dois suspeitos, que não eram amigos de Leandro e que participaram das agressões, explicou o delegado.
Tarik Souk afirmou que também já começou a ouvir testemunhas dos crimes. A princípio, temos que Edmilson estava embrigado e mexendo com os clientes do bar. Sem motivo aparente, puxou a faca que carregava na cintura e esfaqueou Leandro, que estava no local, pontou.
Imagens registradas por câmeras de videomonitoramento de comércios próximos ao bar já foram recolhidas pela equipe policial da DCCV de Guarapari e serão analisadas.
O que mais chamou atenção da polícia foi a banalidade da situação. Não há nenhum motivo para Edmilson ter esfaqueado Leandro, não foi premeditado. Ouvimos, inclusive, quem acompanhava Edmilson no bar. Já os amigos de Leandro, inicialmente, agiram pela emoção ao ver o amigo esfaqueado, o que também não justifica o excesso que acabou provocando a morte de Edmilson, pontuou o delegado.

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