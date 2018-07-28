Americana assassinada no Contorno é sepultada em Fundão

Americana Lena Nani Hokulani que trabalhava como diarista e foi encontrada morta Crédito: Arquivo Pessoal

O corpo da americana Lena Nani Hokulani, de 36 anos, foi enterrado, no início da tarde deste sábado (28), na cidade de Fundão. O assassinato de Lena ainda é um mistério.

Lena foi encontrada morta nas proximidades da Rodovia do Contorno, na Serra, na terça-feira (24). Ela desapareceu por volta das 6h de segunda, ao sair de casa, em Cariacica, para trabalhar como diarista em uma casa, em Itaparica, Vila Velha. Por volta das 18h do mesmo dia, o marido ligou para a esposa mas as ligações caíam na caixa postal.

"Ela saiu de casa como faz todos os dias e iria para o ponto de ônibus. Quando a nossa neném está acordada, vou com ela até o ponto. Porém, como a neném estava dormindo, eu não fui", contou o marido de Lena, Leonardo domingos, 43 anos, no dia em que soube que a esposa estava morta.

Familiares fizeram buscas, mas somente na quarta-feira (25) foram ao DML. Como parte do corpo estava queimado, foi necessário realizar exame de comparação de digitais para identificação do corpo. O resultado saiu na sexta-feira confirmando que se tratava do corpo da americana.