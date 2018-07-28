Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polícia

Americana assassinada no Contorno é sepultada em Fundão

O assassinato de Lena, que foi encontrada nas proximidades da Rodovia do Contorno, ainda é um mistério

Publicado em 28 de Julho de 2018 às 18:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2018 às 18:00
Americana Lena Nani Hokulani que trabalhava como diarista e foi encontrada morta Crédito: Arquivo Pessoal
O corpo da americana Lena Nani Hokulani, de 36 anos, foi enterrado, no início da tarde deste sábado (28), na cidade de Fundão. O assassinato de Lena ainda é um mistério. 
Lena foi encontrada morta nas proximidades da Rodovia do Contorno, na Serra, na terça-feira (24). Ela desapareceu por volta das 6h de segunda, ao sair de casa, em Cariacica, para trabalhar como diarista em uma casa, em Itaparica, Vila Velha. Por volta das 18h do mesmo dia, o marido ligou para a esposa mas as ligações caíam na caixa postal. 
"Ela saiu de casa como faz todos os dias e iria para o ponto de ônibus. Quando a nossa neném está acordada, vou com ela até o ponto. Porém, como a neném estava dormindo, eu não fui", contou o marido de Lena, Leonardo domingos, 43 anos, no dia em que soube que a esposa estava morta. 
Familiares fizeram buscas, mas somente na quarta-feira (25) foram ao DML. Como parte do corpo estava queimado, foi necessário realizar exame de comparação de digitais para identificação do corpo. O resultado saiu na sexta-feira confirmando que se tratava do corpo da americana.
Lena nasceu no Havaí e veio morar no Brasil aos 10 anos, acompanhada da mãe e da irmã. Ela é mãe de três meninas, uma de 18, outra de 16 e de uma bebê de 1 ano. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), onde serão investigadas a autoria e motivação do crime.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Nome Elementos achados em Marte podem indicar a existência de vida
Novos compostos vistos em Marte reafirmam que planeta teria abrigado vida
Desembargadora do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), Eva do Amaral Coelho
Desembargadora critica corte de penduricalhos e diz que 'daqui a pouco é regime de escravidão'
Imagem de destaque
10 itens que toda casa com cachorro deve ter 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados