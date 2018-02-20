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Região Serrana

Ameaçado de morte, bandido devolve carro roubado em Vargem Alta

Depois do crime, ele acabou sendo descoberto por populares e ameaçado de morte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2018 às 20:19

Publicado em 20 de Fevereiro de 2018 às 20:19

Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Marcel Alves
Um caso inusitado chamou a atenção dos militares de Vargem Alta, na Região Serrana do Estado, na noite desta segunda-feira (19). Um bandido foi até uma unidade da Polícia Militar para devolver um carro roubado, depois de ser reconhecido pela comunidade e ameaçado de morte.
Segundo a polícia, o bandido e um irmão dele, além da vítima que teve o carro roubado, foram até o 2° Pelotão de Vargem Alta, onde o criminoso confessou aos policiais que havia roubado um Volkswagen Gol, no dia 12 de fevereiro deste ano. O carro foi entregue a traficantes no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim para pagar uma dívida de R$ 400 de drogas do ladrão. 
Depois do crime, ele acabou sendo descoberto por populares e ameaçado de morte. Com medo, o ladrão contou tudo ao irmão, que explicou o caso ao dono do veículo.
O irmão do bandido recuperou o carro roubado em Cachoeiro de Itapemirim, após pagar aos traficantes R$ 1,3 mil para ter o automóvel de volta. Os envolvidos e o carro foram encaminhados ao Departamento de Polícia Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim.
Em nota, a assessoria da Polícia Civil informou que como não houve flagrante, o suspeito prestou esclarecimentos e foi liberado. O caso segue sob investigação na delegacia de Vargem Alta.

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